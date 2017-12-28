Обновили Молодёжный центр творчества и социальной адаптации

Молодёжный центр творчества и социальной адаптации на улице Маклакова, 25 в Мурманске засиял новыми красками. После ремонта открылись помещения, расположенные в правом крыле организации, где расположились кабинеты психологов и специалистов по работе с молодёжью, а также зал для йоги. Сотрудники и посетители центра работать теперь будут в комфортных условиях.

Молодёжный центр творчества и социальной адаптации работает в Мурманске давно. Юлия Шохова - его постоянный посетитель. Здесь девушка постигает то, чему не учат в школе. Предпочтение отдаёт рукоделию - вязанию крестиком. Сегодня Юлия вместе с товарищами делает новогодние брелоки из фетра. Дело это не сложное, но интересное.

В 2015 году были отремонтированы комнаты левого крыла центра. Там расположились творческие студии для молодёжи. В том числе и художественная, и студия визажа. Здесь же можно научиться играть на гитаре или получить навыки компьютерной графики и 3Д-моделирования. А совсем недавно после ремонта открыли и правое крыло. В нём теперь - кабинеты психологов и специалиста по работе с молодёжью, а также зал для йоги.

Молодёжный центр творчества и социальной адаптации отремонтировали по программе «Создание современной инфраструктуры учреждений по делам молодёжи на территории города Мурманска». Она работает с 2011 года и за это время были модернизированы 11 молодёжных центров. А доля ребят, вовлечённых в социальную практику, достигла 74% от всей молодёжи города.