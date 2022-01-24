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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.22 19:30

Обновление автобусного и троллейбусного парка Мурманска продолжается

На выделенные субсидии удалось не просто приобрести новый транспорт, но и перевыполнить установленный правительством региона план. Губернатор Андрей Чибис прибыл в депо, чтобы лично посмотреть на новые автобусы и троллейбусы, которые уже курсируют по дорогам Мурманска и Североморска.

Андрей Лавров 12 лет работает водителем общественного транспорта. За эти годы, он сидел за рулем разных автобусов. Теперь ему доверили новый, оснащенный по последнему слову техники «НефАЗ».

Андрей Лавров, водитель автобуса: «Автобусы современные. Укомплектованы полностью, чтобы работать. Установлена магнитола, цифровые табло, уже не надо табличками заниматься. Отопители, подогреватели для салона и водителя отдельные. Оптика современная, что немаловажно в тёмное время суток».

Поступившая новая техника выполнена в дизайнерском стиле – с элементами северного сияния на бортах. Пока пассажиры едут по своим делам, они могут зарядить гаджеты. Этот транспорт отправлен на маршруты Мурманска и Североморска.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Эти 34 автобуса и троллейбуса получены за счёт федеральных денег, которые получила управленческая команда в качестве бонуса в областной бюджет. Эти деньги – 200 млн рублей направили на закупку техники».

В рамках масштабной программы обновления общественного транспорта в прошлом году появилось 90 новых автобусов и троллейбусов. Благодаря большим поставкам более чем на 20% увеличилось количество маршрутов по двум городам. И такие обновления будут продолжены. Ведь в планах регионального правительства полностью обновить парк техники.

Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы ожидаем, когда наши коллеги на федеральном уровне соответствующую программу разработают. Тогда мы сможем совместить их усилия и наши. Но тем не менее на 2022 и 2023 годы по 800 млн рублей предусмотрены на обновление парка машин».

Практически весь новый транспорт уже ходит по маршрутам. Так что многие мурманчане и североморцы смогли самостоятельно оценить его качество и комфорт.

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