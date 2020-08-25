Обновлённая гимназия № 6 ждёт детей

Ровно неделя осталась до начала нового учебного года. Все школы и детские сады города уже готовы к встрече детей. Гимназия № 6 считается одним из ведущих образовательных учреждений в Первомайском округе Мурманска. Сити-менеджер Евгений Никора осмотрел её сегодня вместе с депутатами горсовета.

Сейчас в гимназии № 6 Мурманска завершается ремонт столярной мастерской. Так же в этом году в учреждении провели косметический ремонт туалетов, некоторых кабинетов, лестниц, актового и обеденного залов, в гимназии частично поменяли окна.

Евгений Никора во время осмотра спортзала отметил, что здание нуждается в капитальном ремонте. Кроме того, сити-менеджер рассказал, что планирует сформировать муниципальную программу по замене окон в столовых образовательных учреждений Мурманска.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Это серьёзное и масштабное мероприятие. Мы начали им заниматься. Я хочу, чтобы во всех школах, где нужно поменять окна в столовых, чтобы было тепло, обеды не остывали, деткам было тепло. Чтобы мы за 5 лет до 2024 года это сделали».

На территории гимназии есть спортивно-игровая площадка. Здесь было обновлено покрытие. Глава администрации отметил, что за территорией необходимо должным образом ухаживать, чтобы площадка находилась в отличном состоянии и летом и зимой. Также Евгений Никора отметил, что оставлять фундамент от старой теплицы в таком виде нельзя.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Увидев объект, я понял, что демонтаж обойдётся очень дорого. Сделано было в советское время - на века, очень качественно. Выковыривать фундамент, полный демонтаж потянет реально на миллионы. Поэтому предложил подумать, как приспособить кирпичное помещение под холодный склад и посмотреть возможность поставить на имеющийся фундамент, восстановив его, ангар, который можно будет использовать как холодный склад или спортивную площадку».

Подготовка гимназии № 6 была удовлетворительно оценена комиссией. Важно отметить, что помимо ремонтных работ в учреждении подготовились и к эпидемиологической безопасности. Нельзя забывать, что коронавирусная инфекция всё ещё представляет реальную угрозу.

Михаил Белошеев, депутат Совета депутатов Мурманска: «Особенностью этого года является то, что учебный год начинается в условиях пандемии, поэтому каждое образовательное учреждение создает безопасные условия: санитайзеры, термометры бесконтактные, рециркуляторы воздуха».

Стоит отметить, что в этом году гимназия победила в конкурсе на получение грантов на реализацию инновационных проектов. И скоро ученикам ещё лучше и интересней будет постигать азы наук.