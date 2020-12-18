Обновлённая зона отдыха на берегу Ледового озеае Мурманска уже открыта

Теперь мурманчане могут гулять и отдыхать на благоустроенной территории.

На берегу Ледового озера завершились долгожданные работы по благоустройству зоны отдыха. Здесь появились скамейки, качели, детская площадка, красивая новогодняя иллюминация. Также установлено новое освещение видеонаблюдение и урны для мусора.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Тут абсолютно нет никаких сомнений, что эта набережная будет пользоваться популярностью. У всех мурманчан, прежде всего жителей Первомайского округа и близлежащих микрорайонов».

Объект был сдан с очень большой задержкой по срокам, поэтому подрядчиков ждёт серьезный штраф за такое нарушение.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «У нас ещё есть претензии к подрядчику по качеству объекта. Понятно, что весной мы будем, как и любой объект смотреть, что получается, а что нужно устранять по гарантийным обязательствам. Но уже сейчас можно сказать, что штрафные санкции составят более 1,5 млн рублей».

Претензии относятся к качеству дорожного покрытия на набережной. Но разобраться с этим можно будет только после схода снега. А сейчас рабочие доделывают большую деревянную скамейку, с которой отдыхающие смогут любоваться видом на озеро.