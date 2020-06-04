Обновлённые дошкольные образовательные учреждения готовятся к приёму детей

В этом году из-за пандемии коронавируса и требований по безопасности, связанных с ней, работать им придётся интенсивнее, ведь в группе теперь может быть не более 12 ребят. Да и детей из-за сложностей с выездами семей в отпуск, летом на севере останется больше.

В детских садах Мурманска продолжаются ремонтные работы. Уже скоро сюда вернутся маленькие воспитанники, поэтому к этому моменту всё должно быть готово. Капитальный ремонт в детском саду № 136 ведётся поэтапно с 2018 года.

Екатерина Бежевец, и.о. заведующей детским садом № 136 города Мурманска: «В этом году у нас идут такие объёмные работы, как замена кровли. Она уже прошла. Выполнялись работы в мае по программе «Тёплое окно». Мы должны закончить работы до 30 июня, потому что с 1 июля наш детский сад должен начать работу. К нам придут ребята с других детских садов».

Ранее здесь полностью обновили системы тепло- и водоснабжения, отремонтировали пищеблок, прачечную, санузлы, умывальники и буфетные.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Самое важное то, что к первому июля сад должен быть готов для того, чтобы дети из соседнего детского сада переселились сюда. А в 138-ом надо будет приступить к ремонту. Всё это есть в плане. Детские сады будут готовы к новому учебному году».

В дошкольных учебных заведениях города меняют и оконные блоки. В текущем году окна заменят ещё в 16 детских садах. Затем, по плану, начнётся массовая замена блоков в школах и гимназиях. Городская программа «Тёплое окно» реализуется в Мурманске с 2014 года.