Обновлённые коллекции одежды привезли в Мурманск и Североморск из закрывшихся фирменных магазинов Санкт-Петербурга

Возможность приобрести премиальную верхнюю одежду со скидкой до 70% есть у посетителей «Нордической выставки», которая работает в Мурманске и Североморске до 11 августа включительно. Обновлённые коллекции на север привезли из закрывшихся фирменных магазинов Санкт-Петербурга.

Закрывая свои магазины, иностранный бизнес столкнулся с определенными трудностями. Из-за того, что товарооборот между странами прекратился, увезти свою продукцию обратно стало невозможным. Хранить вещи на складах нецелесообразно и нерентабельно. Логичней в этой ситуации было найти российских партнёров, которые бы выкупили товар оптом. И «OrsoGroup» стала такой компанией. Она приобрела у ведущих европейских фирм имеющиеся на территории России крупные партии одежды по ценам ниже оптовых и организовала работу выездных выставок по регионам России.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением некоторых наших покупателей, которые считают, что мы приезжаем с выставкой уже не первый год. Но это не означает того, что мы не можем распродать это товарный остаток. Наша компания постоянно держит руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, выкупает этот остаток и распродает со скидками от 40 до 70 процентов. У нас на выставке представлены канадские, норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегченные дублёнки, а также верхняя одежда на демисезон и лето».

Виталий, менеджер «Норвежской выставки»: «Представляю вашему вниманию норвежскую демисезонную куртку от компании «Volpe Dorate». Наполнитель данной модели выполнен из тонкой прослойки верблюжьей шерсти. Выдерживает до 15 градусов. Трёхслойный мембранный конфиденс, защищает от снега, ветра и влаги. Можно стирать спокойно. Деликатный режим 30-40 градусов».

Дмитрий, покупатель: «Для поездок в машине купил куртку «Пилот» хорошего качества. Цена очень приятная, советую всем. «Пилот» для машины - самое то!».

Только по 11 августа включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена в Североморске по адресу: ЗАТО г. Североморск, ул. Советская, 29 (напротив торгового центра «Лев»); в Мурманске - в торгово-развлекательном центре «Форум» на Кольском проспекте 134 (1-й этаж от главного входа. Ориентир - воздушные шары).

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