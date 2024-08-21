Обновленные осенние и демисезонные коллекции одежды норвежских брендов - по выгодным ценам - в Апатита, Кировске и Кандалакше

Сегодня открылась «Нордическая выставка» сразу в трёх городах Мурманской области - Апатитах, Кировске и Кандалакше, которая продлится всего пять дней - с 21 по 25 августа.

В прошлом году Норвегию признали недружественной по отношению к России. В связи с этим экономические контакты между странами сократились, закрылись многие брендовые магазины. А товарный остаток из них теперь распродаётся на «Нордических выставках» от отечественной компании «Орсо Групп».

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберёмся с заблуждением многих покупателей, которые считают, что мы приезжаем с выставкой-распродажей уже не первый год. Но это не значит, что мы не можем распродать этот товарный остаток. Мы постоянно держим руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, мы выкупаем этот товарный остаток. До этого мы приезжали, когда закрывался финский магазин «Лапандия», потом «Скандия». Сейчас мы распродаём товарный остаток с магазина «Норвэй» и с маленьких магазинов, которым не повезло в первую очередь.

Виталий, менеджер «Нордической выставки»: «Перед вами представлены демисезонные финские ветровки от компании «Джевито». Данные модели делаются непромокаемыми и непродуваемыми, они выдерживают температуру воздуха от нуля до десяти градусов. Идеально подойдут на весну и осень. Представлены размеры от 48-го до 58-го, разная расцветка».

Только пять дней - с 21 по 25 августа включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена по адресам: г. Апатиты, улица Бредова, 26а (торговый центр, цокольный этаж); г. Кировск, проспект Ленина, 8 (Универмаг, прямо и налево от главного входа). В Кандалакше выставка-продажа будет проходить в гостинице «Беломорье» на 1-ом этаже бывшего магазина «АЛВЕР» (Ориентир - воздушные шары).

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