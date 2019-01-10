Обновлённый детский сад открывает двери для юных северян

Детскому саду № 112 в этом году исполнилось 45 лет. Осенью прошлого года в данном учреждении началась реконструкция системы теплоснабжения. Обновили оборудование в теплопункте, сантехнику, сделали частичный косметический ремонт помещений. И, конечно, заменили большинство старых оконных рам на современные пластиковые.

- Мы сегодня говорим не только о создании комфортной среды в помещениях детских садов, что очень важно, потому что это, в первую очередь, здоровье детей, мы говорим ещё о том, что такая реконструкция помогает экономить тепло и, соответственно, бюджетные средства, - отметил Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска, который сегодня посетил дошкольное учреждение.

Новая система отопления автоматизирована и позволяет регулировать температуру теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Очередной этап ремонта завершён, 14 января дошколята придут в обновленный садик. Воспитатели признаются, что они очень скучают по своим ребятам, они готовятся с радостью принять их детском саду.

- Мы примем 220 детей, у нас 11 рабочих групп, три группы раннего возраста и восемь дошкольных, из них две группы компенсирующей направленности, - сообщила Наталия Очеретяная, и.о. заведующей детским садом № 112.

В 2017 году данное дошкольное учреждение победило в открытом публичном Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций. В садике функционируют изостудия, мастерская.

В 2019 году в саду запланирован ремонт кровли и завершение работ по замене окон.