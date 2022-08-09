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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.08.22 19:30

Обновлённый инфекционный корпус ММЦ им. Н.И. Пирогова «сможет принять на себя даже прилёт инопланетян»

Мурманский многопрофильный центр имени Пирогова получил в своё распоряжение обновлённый инфекционный корпус. Теперь врачи могут работать не только с ковидом и похожими на него заболеваниями, но и с такими напастями как чума или холера.

Мурманский многопрофильный центр имени Пирогова получил в своё распоряжение обновлённый инфекционный корпус. Теперь врачи могут работать не только с ковидом и похожими на него заболеваниями, но и с такими напастями как чума или холера.

24 года двухэтажный корпус стоял без дела, а теперь он обеспечивает не только лечение пациентов, но и надёжную изоляцию, предотвращающую распространение опасных инфекций. На первом этаже расположено 20 современных изоляционно-диагностических боксов. На втором находится 25 палат-полубоксов, оснащённых портативными аппаратами ИВЛ, также имеются изолированные палаты интенсивной терапии. По оценке главного федерального инспектора по Мурманской области, корпус оборудован самой современной техникой.

Андрей Калинин, главный федеральный инспектор по Мурманской области: «Мы видим мельцеровские боксы, оборудованные по последнему слову техники: это и кислородная подводка, это и удобная мебель, это системы дезинфицирования помещений, одежды персонала и так далее. Это как раз вот то, над чем работала в условиях мобилизации наша система здравоохранения на первом этапе борьбы с новой коронавирусной инфекцией».

Мельцеровские боксы чем-то напоминают отсеки космического корабля – там тоже есть шлюзы, отдельно подключена система вентиляции с кислородом. А при необходимости, при входе в бокс надевается специальный костюм. Благодаря вызовам прошлого, врачи знают, как бороться с инфекциями не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. По словам главного врача, теперь учреждение готово практически к любым неожиданностям.

Олег Минин, директор «ММЦ им. Н.И. Пирогова»: «Первый этаж и мельцеровские боксы позволяют нам лечить особо опасные инфекции, к которым относятся чума, холера, сибирская язва и даже натуральная оспа. В этом даёт уверенность именно это отделение, так как оно спроектировано, так как оно сделано. Я думаю, оно сможет принять на себя даже прилёт инопланетян».

На модернизацию здания было выделено 128 миллионов рублей. Госпитализация в новый корпус будет проходить на общих основаниях, с направлением от лечащего врача и полисом ОМС.

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