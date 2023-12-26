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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.12.23 19:30

Обновлённый кинотеатр Кандалакши становится центром притяжения жителей южной части Мурманской области

Напомним, открытие кинотеатра в Кандалакше после ремонта ждал не только весь город, но и близлежащие населённые пункты. 22 сентября двери обновлённого учреждения наконец-то распахнули для всех желающих прикоснуться к кинематографу. В настоящее время это единственный кинотеатр в Кандалакшском и соседнем Терском районах.

Дмитрий Кузьмич, начальник Управления по культуре, спорту и молодёжной политике администрации муниципального образования Кандалакшский район: «Обновлен полностью новый зал, удобные кресла. Обновлены уборные комнаты, появился туалет для маломобильных групп, поэтому достаточно комфортным стало помещение. Это теперь помещение не только для кинопоказа, здесь проводятся всевозможные выставки и другие мероприятия».

Не всегда всё идёт так, как хочется. Так и в случае ремонта кинотеатра «Нива» возникли трудности. Например, во время закупок необходимых стройматериалов.

Маргарита Мазурина, директор Дворца культуры «Металлург» и Городского культурного центра (ГКЦ) «Нива», г. Кандалакша: «После 2020 года по известным всем причинам Россия ушла со многих рынков, поэтому многие материалы, которые были заявлены в проектно-сметной документации, подрядчик был вынужден заменить. На аналоговые, но те, которые можно сейчас использовать. В связи с чем задержались сроки ремонта».

При поддержке правительства Мурманской области и общими усилиями все вопросы удалось наладить, ремонт возобновили. И хотя решение этих вопросов заняло время, результат превзошёл все ожидания.

Маргарита Мазурина, директор Дворца культуры «Металлург» и Городского культурного центра (ГКЦ) «Нива», г. Кандалакша: «Был произведён капитальный ремонт, в первую очередь, кинозала. Здесь было полностью всё заменено: полы, гребёнка, по-новому установлены со всеми стандартами кресла в зрительном зале. Определены места для людей с ограничениями возможности здоровья. Полностью произведена звукоизоляция, заменён экран, заменена сцена».

Но это ещё не все новшества. При кинотеатре планируют открыть кафе.

Маргарита Мазурина, директор Дворца культуры «Металлург» и Городского культурного центра (ГКЦ) «Нива», г. Кандалакша: «Для многих поход в кинотеатра – это и попкорн, и прохладительные напитки, кто-то хочет выпить чай или кофе. Поэтому у нас подготовлено помещение для сдачи в аренду – будет проведён аукциону, помещение передадут в аренду, в котором планируется проводить кофе-паузы. Продажа попкорна, прохладительных напитков. Это будет безалкогольное кафе».

Как показывает статистика, за три месяца работы кинотеатра его посетили более 10000 человек. Поход в кино остаётся востребованной услугой для населения.

Денис Григорьев, депутат городского совета г. Кандалакши: «Кинотеатр работает не только на Кандалакшский район, в него ходят жители населённых пунктов юга области. Это и Ковдор, и Полярные Зори, к нам приезжают и из Апатитов».

Перед руководством Кандалакшского района стоит цель сделать это пространство комфортным и приятным местом для совместного времяпрепровождения всей семьёй, где можно отмечать дни рождения, юбилеи и другие праздники.

 

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