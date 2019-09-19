Дом культуры и народного творчества имени Сергея Мироновича Кирова открывает новый сезон в обновленном формате. Журналистам рассказали о новых интересных проектах и конкурсах, которые зрители смогут увидеть совсем скоро.

Обновленный областной дворец культуры открывает новый сезон. Об этом журналистам рассказали на главной сцене, такое место для пресс-конференции было выбрано не случайно. Здесь постелили специальный танцевальный паркет. Реконструкцию дворца вели все лето.

Светлана Вагайцева, директор Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова: «По проекту 1932 года все сохранилось. Вот впереди на авансцене оркестровая яма. Коллектив с живым оркестром. То есть, это настолько здорово, что я думаю, что мы очень давно не слышали живой вот такой вот музыки, я думаю, что мы в перспективе на 2020 год будем уже приглашать коллективы с оркестрами или ансамблями».

В этом сезоне для северян подготовили 4 новых проекта. Например, конкурс для тех, у кого талант и актерское мастерство, как говорится, семейное.

Павел Родионов, заведующий отделом по работе с детьми, подростками и молодежью ДК им С.М. Кирова: «Мы знаем, что есть подобный опыт мероприятий в других регионах, нам показалось это действительно очень интересно. И неважно, кто будет на сцене, муж и жена, бабушка и внук, то есть независимо от степени родства, все смогут проявить свои творческие возможности, конкурс проходит по номинациям - это вокал, хореография и инструментальное творчество. Также мы для себя определили еще одно направление в этом конкурсе, которое называется «Семейный микс», это сочетание нескольких жанровых направлений».

Осенью во дворце состоятся несколько концертов, посвященных 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Например, бал победителей. Это чествование ветеранов Великой Отечественной войны, встреча с кадетами, молодыми лейтенантами, которые только прибыли в наш Кольский край. Идею поддержало Министерством культуры России и комитет по культуре и искусству региона.