Обновлённый план «На Севере – жить» стал доступен на сайте правительства Мурманской области

Основа документа – национальные цели, обозначенные Президентом России.

Напомним, в разработке нового стратегического плана «На Севере – жить» участвовали и жители региона. Были учтены 72 тысячи предложений от 25 тысяч северян.

Развитие коснётся всех сфер жизни области: экономики, медицины, образования, экологии, строительства. Также план синхронизован с национальными проектами, мероприятиями мастер-планов опорных агломераций Мурманской области, реновацией ЗАТО и военных гарнизонов, социально-экономическими соглашениями с ключевыми партнёрами региона, стратегическими проектами развития и региональными проектами.

Основная задача обновленного плана – повысить качество жизни северян.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Ключевые цели, как уже было сказано, это сохранение численности населения, рост доходов наших жителей и бюджета нашего региона».