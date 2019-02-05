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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.02.19 19:30

Обновляется парк машин скорой медицинской помощи

Автопарк скорой медицинской помощи Мурманской области продолжает обновляться. Министр здравоохранения региона передал ключи от 10 новых машин главам районных муниципалитетов.

В этом году на покупку новых автомобилей для службы скорой помощи из областного бюджета было выделено 35 миллионов рублей. На них удалось приобрести новые авто с полным комплектом оборудования для реанимационных действий:  каталками, носилками с рентген-проницаемым щитом, дефибрилляторами, аптечками и прочими специфическими принадлежностями.

- Первый раз мы получаем автомобили на базе «УАЗ Патриот». Это полноприводная машина, у неё рамная конструкция, очень высокий клиренс, - отмечает Павел Соколов, главный врач Мурманской областной станции скорой медицинской помощи. - Поэтому мы рассчитываем, что эти автомобили  очень хорошо зарекомендуют себя в северных условиях эксплуатации. Северное исполнение машин, конечно же, нам  тоже добавляет уверенности. Салон оборудован автономной печкой.

Специалисты уверены, что с такой конструкцией автомобили смогут проезжать по дорогам в любых метеоусловиях, преодолевать большие расстояния и так же ожидают, что машины редко будут ломаться. Но это зависит и от условий, в которых будет обслуживаться машина. В Териберке, куда отправится одна из новеньких карет скорой помощи, пока только предстоит решить этот вопрос. «У нас там стационарный пост скорой медицинской помощи, - напомнил Александр Лихолат, глава администрации Кольского района, - он в первую очередь будет обслуживать населённый пункт Лодейное и Старая Териберка . Это пять километров между двумя населёнными пунктами. Сегодня как раз мы выезжаем туда, будем решать вопросы выделения помещения и  улучшения условий оказания скорой медицинской помощи, выделения помещений для организации ФАП и аптечного пункта».

Ещё одна машина отправится в Оленегорск и пополнит местный автопарк скорой помощи. Остальные 8 карет останутся на службе в Мурманске, заменив старые спецмашины. «Надо понимать, что кроме этих машин мы в прошлом году за счёт областного бюджета закупили ещё восемь машин скорой помощи, т.е. на 18 машин мы свой парк обновили», - отметил Валерий Перетрухин, министр здравоохранения Мурманской области.

Но на этом обновление парка скорой помощи не завершится. На будущий год  в областном бюджете уже заложены средства на покупку ещё 10 машин.

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