Оборотень в погонах: за взятки представитель правоохранительных органов оказывал покровительство одному из жителей областного центра

За ежемесячное денежное вознаграждение сотрудник полиции закрывал глаза на торговлю алкоголем на территории Мурманска и Колы. С апреля 2019 года по январь 2022 года подозреваемый ежемесячно получал от жителя Мурманска незаконное вознаграждение. Общая сумма полученных денежных средств составила не менее 1 млн 270 тысяч рублей. Согласно уголовному законодательству, размер полученной взятки считается особо крупным.

Алина Александрович, старший помощник руководителя СУ СК России по Мурманской области: «По ходатайству следствия в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается».