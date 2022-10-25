Обойдёмся без уколов! Назальная вакцина от коронавируса теперь доступна во всех поликлиниках нашего региона

После введения вакцины нельзя есть, пить, курить в течении двух часов. Для желающих предусмотрены все варианты записи на интраназальную вакцину: регистратура, колл-центр, интернет, инфоматы. А можно подойти к прививочному кабинету в порядке живой очереди.

Для северян назальная вакцина от коронавируса пока ещё в новинку, поэтому и вопросов по ней возникает довольно много.

Константин Биджоев, главный врач Мурманской городской поликлиники №2: «В инструкцию к вакцине от новой коронавирусной инфекции «Гам-ковид-вак» или» Спутник Ви» были внесены изменения, которые позволяют нам применять эту вакцину интраназально, т.е. через нос. Этим мы занимаемся последние два дня после получения партии из насадок для применения этой новой вакцины».

Отличный метод для тех, кто как огня боится уколов. Ни боли, ни крови - только сладковатый привкус во рту на короткое время после вакцинации.

Главное не надо чихать сразу после прививки, отмечают специалисты.

Константин Биджоев, главный врач Мурманской городской поликлиники №2: «Многие вакцины применяются интраназально, чаще они применяются в педиатрической практике. Но мне кажется, что разработка велась непосредственно для того, чтобы повысить приверженность населения к вакцинации. Уходят неприятные моменты, такие как боль, припухлость в месте инъекции, опять-таки не надо раздеваться для вакцинации, поток пациентов можно организовать быстрее и плотнее».

Процедура достаточно проста: пациент заполняет необходимые документы и проходит обследование, пока медперсонал готовит ампулу с препаратом.

После введения вакцины нельзя есть, пить, курить в течении двух часов. Для желающих предусмотрены все варианты записи на интраназальную вакцину: регистратура, колл-центр, интернет, инфоматы. А можно подойти к прививочному кабинету в порядке живой очереди.