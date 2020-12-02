Обращение к северянам главного кардиолога региона

Главный внештатный кардиолог Мурманской области, руководитель регионального сосудистого центра Татьяна Шведова обратилась к северянам, с просьбой быть внимательными к своему здоровью и максимально избегать факторов риска.

Татьяна Шведова, главный внештатный кардиолог Мурманской области: «Сейчас, в такой сложной период пандемии, когда действительно есть недостаток медицинских работников и тяжело им работать, есть проблемы с задержкой скорой помощи и с попаданием в поликлинику, я просто хочу обратиться с просьбой о том, что попытайтесь побороться с факторами риска, с которыми вы можете побороться сами. Есть профилактика наших сердечно-сосудистных заболеваний. Надо обратить внимание на своё питание, на свою физическую активность, тем самым вы поможете и себе, и медработникам».

Таким образом, вы поможете себе и докторам, и тем, кто действительно нуждается в экстренной помощи, когда речь идёт о жизни и смерти человека. В первую очередь, людям с заболеваниями системы кровообращения. Ежегодно в Мурманской области фиксируется около трёх тысяч инсультов и порядка двух тысяч острых коронарных синдромов, более половины которых приходится на инфаркты.

Татьяна Шведова, главный внештатный кардиолог Мурманской области: «Но если возникают какие-то острые проблемы - болевой синдром за грудиной давящий, с отдачей в челюсть, то не надо терпеть. Если вдруг вы почувствовали, что не можете чётко говорить, онемела рука, нога, не можете двигаться, то в этом случае как можно раньше нужно обратиться за помощью к врачам».