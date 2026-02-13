Обращений от предпринимателей, касающихся возмещения убытков, возникших из-за блэкаута, пока нет

В Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области до сих пор не поступило ни одного обращения от предпринимателей, касающегося возмещения убытков, возникших из-за блэкаута. Хотя в ведомстве готовы оказать всяческую поддержку представителям малого и среднего бизнеса.