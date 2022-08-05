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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.08.22 19:30

«Обратная связь» - от муралов до выставки

Ещё ярче, ещё больше. Цифровое искусство, каллиграфия, графика - всё это отрасли изобразительного искусства, которые можно увидеть на стенах домов и выставках.

Ещё ярче, ещё больше. Цифровое искусство, каллиграфия, графика - всё это отрасли изобразительного искусства, которые можно увидеть на стенах домов и выставках.

На улице Старостина, 19 Мурманска на стене появится новый яркий мурал художника Юрия Шачнева.

- Юрий что будет здесь изображено?

- Здесь будет изображены лиса и ночной Мурманск.

Юра ещё в дошкольном возрасте увлекся искусством и пошёл в художественную школу. Муралы - это лишь небольшая часть его творческой работы, к слову, такие рисунки он называет эскизами. Он сделал около 10 набросков для настенных изображений, а трудится над их воплощением, нередко, целая группа художников.  

Юрий Шачнев, художник: «Для этого места я сделал такой эскиз, потому что в районе горы, есть несколько пятиэтажных домов, которые построены во времена СССР. Будет графика с рыбами и с кораблями. В сине-оранжевой гамме, соответственно я подбирал рисунок именно в этой гамме».

Жители дома, рядом с которым сейчас трудится Юрий, стали обращать внимание на постепенные изменения в своём дворе. Михаил один из тех, кто поддерживает творчество художника, молодой человек настроен решительно и готов поставить камеры и следить за сохранностью мурала. 

Михаил Жуланов, житель дома по адресу ул. Старостина, 19: «Здесь была серая безликая стена, а теперь будет произведение искусства».

При хорошей погоде Юрий должен закончить мурал на Старостина, 19 за 2-3 дня. Но перед тем, как начать творить, есть определенные организационные моменты, которые также требуют времени.

Юрий Шачнев, художник: «В первую очередь делаются эскиз, подбирается какая-то стена, под неё делается эскиз, пишется техническое задание и формируется коммерческое предложение. Его рассматривают в нескольких инстанциях. Потом эскиз проходит согласование в комитете градостроительства… Когда всё это проходит, можно начинать рисовать».

Мы посмотрели несколько работ Юрия по разным адресам. Все они расположены в мурманском районе Роста. Например, на ул.Осипенко, 10 мурал называется «Гавань». Каллиграфия, дополненная графикой. Был представлен на фестивале «РОСТА» в этом году. С фразой Э.М. Ремарка: «А разве гавани существуют не затем, чтобы снова и снова заходить в них после долгого плавания?»

Второй проект расположен по адресу ул.Седова, 22а.

Юрий Шачнев, художник: «Это была моя большая и первая каллиграфическая работа на городской стене. Как бы пилотный проект».

Если посмотреть на разные работы художника, то можно узнать его по подчерку. На этом мурале на ул. Связи 18 написано: «Солнце наполняет день чудесами».

Сезон уличного творчества начинается в мае и заканчивается в октябре. Самая низкая температура, при которой может наноситься краска, это плюс 5 градусов. С декабря прошлого года Юрий стал заниматься цифровым искусством, как результат – участие в выставке.

Юрий Шачнев, художник: «Я изучаю тему взаимодействия технологий и природы, часто их противопоставляют два понятия. Мне кажется, в них больше общего, чем различий. И как раз это основная концепция выставки. На ней представлены в основном работы с генеративной графикой: алгоритмы математические, которые помогают создавать изображение.  Какие-то новые образы, так же там есть интерактивная проекция».

В центре современного искусства открыли выставку «Обратная связь», где представлено 13 плакатов, 1 проекция и звуковое сопровождение.

Алла Мицуро, участник выставки: «Выставка атмосферная. Сначала смотришь, не очень понятно, что изображено. Надо вчитаться в описание картины. Потом понимаешь, что хотел показать художник, какую эмоцию выразить, какой процесс».

Особое внимание вызывает у посетителей интерактивный плакат «Организм».  

Выставка «Обратная связь» открыта в Центре современного искусства «21А» до 28 августа. Работает со вторника по воскресенье - с 16 до 20 часов. Вход свободный.

 

 

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