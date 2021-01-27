ОБРАЗ ЖИЗНИ: Аэростретчинг и танцы – прекрасные эмоции и летящая походка

Каждый хоть раз в жизни слышал от учителей или родителей строгие советы: «Не сутулься!», «Сядь ровно!», «Держи спину прямо!». Не все понимали значимость этих требований, не всегда охотно следовали им. А ведь хорошая осанка – показатель здоровья человека. Искусство танца - отличное средство, чтобы выразить эмоции и сбросить накопившееся напряжение. Танцевать рекомендуют и детям, и взрослым, ведущим малоподвижный образ жизни, а также тем, у кого есть проблемы с осанкой. Как и любой другой вид физической активности, танцы – часть здорового образа жизни и просто полезное увлечение.

Многие из нас испытывают острый недостаток двигательной активности. Гиподинамия приводит к появлению избыточного веса, ухудшению зрения и развитию неправильной осанки. Танцевальные занятия полезны не только для физического, но и для психического здоровья.

Юлия Савельева, руководитель танцевальной школы: «Танец - это многогранная история».

Занятия улучшают координацию движений, развивают ловкость и выносливость. С каждой новой тренировкой мышцы становятся более крепкими и способными выдержать большие физические нагрузки. Выбор танцевальных занятий сейчас огромный.

Танцы чаще всего считают женским увлечением. Но не следует забывать, что и среди мужчин немало признанных танцоров, поскольку это искусство всегда требовало высокого уровня выносливости и физической силы.

Почему у человека возникает неправильная осанка? Причины могут быть разными, начиная от серьёзной болезни, заканчивая обычной невнимательностью.

Если ваша спина предательски округляется и портит силуэт — не беда. Совсем не обязательно изнурять себя тяжёлыми тренировками. Главное — найти немного времени для несложных упражнений и выработать привычку помнить о том, что нужно держать спину.

Ольга Сомкина, тренер, отмечает, что прежде чем заниматься самолечением, проверьте состояние опорно-двигательного аппарата у врача. Сутулость может быть вызвана смещением позвонков или, например, сколиозом. Такие вопросы необходимо решать под наблюдением специалиста. Если проблем с позвоночником нет, то можно включить в повседневную жизнь специальные физические упражнения, а в быту: надо заново учиться правильно ходить, сидеть, стоять, наклоняться и так далее, то есть менять свои двигательные стереотипы. Весьма нетривиальная задача для взрослого человека, но обходного пути нет.

Например, одно из правил. Во время ходьбы не задирайте голову. Многие почему-то считают, что при прямой осанке нужно смотреть куда-то вверх. Правильное положение головы: подбородок — параллельно земле, взгляд — на горизонт. Эксперты утверждают, что осанка влияет на эмоции и наоборот, эмоциональное состояние изменяет осанку.

Укрепить глубокие мышцы спины также помогут упражнения из пилатеса и йоги. Также можете попробовать стоит попробовать аэростретчинг. Это — больше, чем растяжка.

Аэростретчинг, пожалуй, один из самых женственных видов фитнеса. Напоминает всем известную воздушную акробатику. Почувствовать себя артисткой цирка может девушка любого возраста, с любым весом и уровнем подготовки.

Алиса Лобунова, тренер по аэростречингу, отмечает, что во время занятий аэростретчингом возникает ощущение невесомости, свободы. Состояние птицы. Застыв в гамаке головой вниз, можно прочувствовать, как каждый позвонок выравнивается и встает на своё место. Никакой боли, полное спокойствие и уверенность. Примерно такие ощущения испытывают на тренировках по аэростретчингу.

Чтобы оставаться подвижным и жизнерадостным, старайтесь больше времени проводить в движении. Чаще прогуливайтесь пешком, делайте хотя бы элементарную зарядку. И тогда организм скажет вам спасибо.