ОБРАЗ ЖИЗНИ: ЕМС-тренировки помогут быстро выйти из хандры полярной ночи
Полярная ночь на широте Мурманска завершилась. Но до полноценных дневных часов ещё далеко. Как же сделать выход из полярной ночи менее болезненным для организма? И как привести своё тело в форму после зимней спячки? Об этом мы поговорили с Владимиром Антоненко, фитнес-экспертом.
- Когда можно приступать к регулярным тренировкам северянам?
Владимиром Антоненко, фитнес-эксперт: «Я всегда говорю: «Не надо форсировать».
Стать стройнее к весенне-летнему сезону можно не только исключив из рациона быстрые углеводы. Добавьте в свою жизнь физическую активность. Фитнес-индустрия постоянно эволюционирует. Попробуйте, к примеру, ЕМС-тренировки. Они помогут разбавить привычные фитнес-программы.
В студии инновационного фитнесса используют костюмы, создающие электрические импульсы, которые стимулируют мышцы во время тренировки. Одно 25-минутное занятие приравнивается к 3 часам, проведенным в тренажёрном зале. Особой подготовки здесь не надо.
Александр Берг, тренер: «Начать надо с желания. Надо иметь чёткую цель, к которой ты хочешь двигаться. Во-вторых, надо прийти в студию и поговорить с тренером, записаться и двигаться к цели».
Для тренировки есть специальная одежда и костюм. Их предварительно увлажняют. Импульсы пускают на все части тела, но таким образом, чтобы мощность была комфортной. EMS-тренировки подойдут как для подростков, так и для людей старшего возраста, но, как и при любых физических нагрузках, существуют противопоказания, о которых лучше проконсультироваться с врачом.
Александр Берг, тренер: «Я бы не рекомендовал такие тренировки для тех, у кого есть проблемы с сердцем, у кого есть протезы или замена суставов. Беременным, ну, а остальным – пожалуйста, милости просим в студию».
Такую электрическую стимуляцию мышц применяли ещё в 60-х годах прошлого века советские учёные для реабилитации космонавтов, чьи мышцы частично атрофировались во время полётов в космос. По словам специалистов, EMS-тренировки будут хорошим дополнением к реабилитационной программе, разработанной врачом-реабилитологом.
Не бойтесь пробовать что-то новое и необычное. Помните, что ваше здоровье — в ваших руках, и именно в ваших силах начать вести здоровый образ жизни.