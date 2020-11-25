ОБРАЗ ЖИЗНИ: ЗОЖ - верьте в себя и начинайте жить по-новому

Правильное питание, тренировки и кончено же душевная гармония – вокруг этих тем всегда много мнений, сомнений и мифов. Многие из нас ждут, например, понедельника, зарплату или знак свыше, чтобы, наконец-то поменять отношение к себе и к своему организму.

Что такое здоровый образ жизни? В этом выпуске мы проговорим про его основные понятия и расскажем, как начать вести активный и здоровый образ жизни (ЗОЖ). Поэтому досмотрите видео до конца.

ЗОЖ - это такой образ жизни, когда улучшается самочувствие и настроение, также он способствует профилактике заболеваний. Состоит он, прежде всего, из физической активности. Тренер Анна Клищ подскажет нам, каким упражнениями можно поддержать свой организм в тонусе.

Анна Клищ - тренер в одном из спортивных клубов города Мурманска. Хрупкая девушка занимается паурелифтингом и может спокойно подымать вес, превышающий её массу тела ( 50 килограмм ) в 6 раз. Уже ей-то точно известно, как заряжаться энергией и позитивом. Главный секрет бодрого начала дня – правильный завтрак. Творог с сухофруктами и мёдом станут отличным решением - вкусно и полезно.

Анна Клищ, тренер: «Некоторые говорят, что жиры не важны и не желательны. Но это не так, их надо употреблять, как и белок, как и воду. Водой нельзя пренебрегать. У нас есть орешки - это жир, это хороший жир для нашего здоровья. Сухофрукты - это клетчатка, углеводы и немного мёда, который не помешает. Это простые углеводы для восполнения энергии. И всё это - сбалансированный завтрак».

Теперь можно приступать к физической активности. Не обязательно таскать тяжёлые гантели или посещать дорогостоящие тренировки с персональным тренером. Достаточно начать с дыхательной гимнастики.

«Любая тренировка проходит дома или на улице. Она должна начинаться с дыхательных упражнений. Дыхательная гимнастика благотворно сказывается на лёгочной системе, - рассказывает Анна Клищ. - Даже банальный вдох носом, а выдох ртом, вы этим настраиваетесь на рабочий лад. Стопы поставить надо на ширине тазобедренного сустава, колени подсогнуть, таз подкрутить, мышцы живота напряжены, плечи расправить, но ребра должны быть утоплены книзу, затылок в потолок, подбородок прижать. Мы должны дышать носом и грудная клетка только поднимается вверх. Выдох ртом».

В последнее время всё больше набирает популярность брюшное дыхание, специалисты говорят, что оно помогает формировать кубики пресса. «Фитоняши», которые его практикуют, демонстрируют идеально гладкие и плоские животы.

«Мы делаем выдох и подтягиваем внутренние органы в подреберье, фиксируем, ведём счет до десяти и потом начинаем дышать, - подробно рассказывает о здоровом дыхании Анна Клищ. - Вакуум может быть в нескольких положениях стоя, сидя и лежа. Во всех случаях он хорош, но с некоторыми осечками, если у вас нет трудностей».

Враг современного человека - сидячая работа и малоподвижный образ жизни. Боль в спине и мышечное напряжение помогут снять, например, теннисные мячики.

«Берём теннисный мяч, противоположной рукой его прижимаем к грудной клетке ниже плечевого сустава и выше молочной железы, - поясняет Анна Клищ, тренер. - Надавливать в небольшом темпе на работающую мышцу. Это даст нам расслабление мышц, в данном случае грудной мышцы. Мы отведём плечи назад, раскроем грудную клетку. Самомассаж неплохо регулярно делать несколько раз в неделю. 15-20 минут времени всегда можно на себя найти. Теннисным мячом можно массировать стопы. Для этого положите мяч под стопу и начните медленно катать. Так вы сделаете профилактику плоскостопия и разомнете стопы».

Вначале регулярные тренировки кажутся чем-то сложным и невыполнимым. Есть страх того, что наступит жизнь по расписанию, буду существовать по кем-то придуманным правилам постулатам, а на самом деле нет, ЗОЖ даёт нам больше свободы. Тут дело привычки. Первые недели нового образа жизни обычно самые сложные, а потом это становится нормой.

К тому же не теряет своей актуальности проблема сердечно-сосудистых заболеваний. Из-за ускоренного темпа жизни, курения и обилия жирной пищи люди часто становятся жертвами инфарктов. Если каплю жира на тарелке растворить легко, то против атеросклеротических бляшек таких средств нет. Ежегодно от болезней сердца умирает более 17 млн человек.

Гарри Клейн, заведующий отделением кардиореанимации МОКБ им. Баяндина: «Сердце надо воспитывать с детства, люди должны вести правильный образ жизни и конечно не перегружатьс.

Не ждите красоты и здоровья, питаясь чем попало. Здоровое питание – не диета и не питание одними грудками и сельдереем, в нём есть место сладкому, соленому и даже мучным продуктам. Нутрициолог Степан Самойлов развенчивает мифы о вредных продуктах.

Степан Самойлов, нутрициолог: «Нужно пить, когда хочется, вот и всё. В организме всё не так просто придумано. У нас есть жажда, есть голод. Человек - один из немногих млекопитающих, который ест, когда не хочет, поэтому мы и перебираем с колориями».

- Как часто можно позволить себе фастфуд или пирожное?

- Сколько угодно, тут момент такой, что нужно рассчитывать свой энергетический баланс, посчитать, сколько вам нужно калорий и от этого плясать. Брать, сколько нужно белков, жиров и углеводов

- Есть ли смысл заменять сахар на мёд?

- Нет, там в 50 процентов сахарозы, разницы нет. Его можно заменить, но заменять конкретно, нет. Можно то и то.

- Самая странная диета, о которой вы слышали?

- В основе лежит то, что у нас якобы есть токсины, от которых надо избавляться. Они пьют какие-то соки. Когда я это вижу, я даже не читаю, это пустая трата времени.

- Сколько чашек кофе можно выпить за сутки?

- Тут тоже индивидуально. Две-три чашки, но только хорошего кофе - не из банок, а из кофемашин.

- Сколько приёмов пищи должно быть в день?

- Можно и два раза поесть и три - разницы нет. Есть миф, что якобы разгоняется метаболизм, тем больше худеешь. Это ерунда.

Придерживаясь простых правил ЗОЖ, буквально через неделю вы сможете почувствовать прилив энергии и сил, настроение взлетит до небес, а возвращаться к былому вам вряд ли захочется.

Практикующий психолог Анастасия Думитрашко, поделилась советами, которые помогут закрепить уверенность в себе и максимально снизить влияние внешних раздражителей, таких как неурядицы на работе, в семье, финансовые проблемы и множество других факторов.

Анастасия Думитрашко, практический психолог: «В стрессовое время всё зависит от того, насколько человек устойчив в принципе. Мы все разные: кто-то более стрессоустойчив, кто-то менее. Поэтому, первое, что я рекомендую, надо знать себя, как вы реагируете в определенной ситуации и заранее к этому подготовиться. Если вы в новой обстановке, то продумайте, какие варианты событий могут быть. Один общий совет: признать, что я волнуюсь, таким образом легализовать свое чувство тревожности. Оно не стягивает одеяло жизненной энергии на себя. И как говорится, можно бояться и не делать, а можно бояться и делать, признавая этот страх, что он всё-таки есть».

Клиентами Анастасии становятся те люди, которые хотят восстановить душевное равновесие. Чтобы безмятежность и выдержанность не перерастали в эмоциональные «взрывы» специалист рекомендует научиться выдыхать.

«Самое простое - это дыхательные практики. Когда мы хотим успокоиться, выдох должен быть долгим, а вдох быстрым. Мы вдыхаем на раз-два, а выдыхаем на раз-два-три-четыре. Важно, чтобы мы не задыхались, чтобы с течением времени мы своё состояние нормализовали и успокоились. И это помогает, - поясняет Анастасия Думитрашко. - Сложнее бывает достигнуть гармони с окружающими. Зачастую источниками беспокойства и стрессов становятся «токсичные» коллеги по работе. Здесь важно не то, что мы воспринимаем, а то, в каком свете мы оцениваем ситуацию. Если есть возможность не контактировать с такими людьми, если возможность абстрагироваться, то мы это делаем. Есть такой приём «Я прозрачный». Всё, что на вас идёт, весь негатив, особенно при работе с клиентами, где большой поток людей, нужно представить, что я прозрачный и всё, что вокруг говорят, ко мне не относится, идёт сквозь меня».

Недостаток сна также может снижать иммунитет и человек становится более подвержен различным заболеваниям. Поэтому есть несколько советов, как справиться с бессонницей, когда тело устало, а мозг не может успокоиться.

«Если сильно заведены, отвлекитесь и руководствуйтесь чёткими инструкциями: я пойду попью чаю, потом приготовлю еду, приму душ. Если вам это подходит и вас это расслабит, та же самая тёплая ванна, или я что-то сделаю приятное для себя, фрукт какой-то съем или какое-то занятие в удовольствие - это нас заряжает. У нас это на физическом уровне стресс выгоняет. Мы заряжаем «батарейку» и понимаем, что нам помогает. Ну, и дыхательная гимнастика, если невозможно уснуть», - даёт рекомендации Анастасия Думитрашко.

- А как начать?

- Сначала не ставьте себе цели кардинально измениться и стать совершенно другим человеком за день. Начните с самых простых вещей.

Например, откажитесь от лифта, больше ходите пешком. Помните, что баловать себя сладким можно, но делать это нужно в разумном количестве. Не сидите в интернете до полуночи, старайтесь высыпаться. Старайтесь дарить себе позитивные эмоции, каждый день ставьте новые цели.

Начинать вести ЗОЖ никогда не поздно. Если у вас есть желание, то всё получится. Трата времени и средств на своё здоровье - это лучшее инвестирование. Поэтому верьте в себя и начинайте жить по-новому прямо сейчас.