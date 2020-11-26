ОБРАЗ ЖИЗНИ: ЗОЖ - всё возможно - выходи, занимайся, пробуй

Задумайся, что для тебя самое главное? Что ты больше всего любишь? Может, ты любишь родителей? Жену и детей? А может, ты эгоист и больше всего ты ценишь себя и живёшь в своё удовольствие?

В любом случае, сейчас самое время пересмотреть свою жизнь. Пагубные привычки разрушают счастье и здоровье. У меня для вас две новости: одна плохая - никакие призывы врачей, родственников не заставят встать с дивана и победить свою лень; другая хорошая - у меня есть пара историй, которые смогу тебя смотивировать вести здоровый образ жизни.

Степан Романчев, администратор одной из самых популярных групп в соцсети «ВКонтакте» в городе «Мурманск ДТП ЧП». Совсем недавно он внёс в график своей повседневной жизни тренировки. Теперь несколько раз в неделю его можно найти в классической качалке, где под пристальными взглядами портретов знаменитых бодибилдеров он приводит тело в порядок. Тяга к большим весам и штангам у Степана неслучайна.

Степан Романчев: «Я в школьные годы занимался лыжными гонками, немного занимался волейболом, потом я увлекся пауэрлифтингом и решил попробовать себя в бодибилдинге. У меня даже было желание выступать, я готовился, но из-за грыжи пришлось сделать перерыв. Но вот я себя опять запустил, недавно вернулся в зал».

Нельзя сказать, что возвращение к здоровому образу жизни стало триумфальным. Сначала, как и у многих, возникало сотни причин, чтобы лишний раз не перетруждать себя.

Степан Романчев: «Я даже покупал абонемент, приходил пару раз. Железо было тяжёлым, холодным. А сейчас хочется больше и больше заниматься».

Последние тренды диктуют обществу принятие себя таким, какой ты есть. Бодипозитив – это, безусловно, хорошо, но только до тех пор, пока лишний вес и неправильный образ жизни не сказываются на здоровье. Пока организм не начнёт подавать тревожные «звоночки».

Степан Романчев: «Мне стало тяжело, я набрал много лишних килограмм. Мне не хватало сил, но вспомнил, что есть такое человеческое изобретение, как тренажёрный зал. Я стал ходить, мне стало легче».

Но пойти в тренажерный зал, иногда, недостаточно. Нужно найти персонального тренера, который поможет разработать подходящую для вас программу тренировок, будет вас направлять и время от времени критиковать, чтобы не позволять вам расслабиться. В случае со Степаном его личным коучем стал Вадим Легков. Если вы тоже решили занятья собой именно в качалке, то несколько советов от опытного профессионала вам точно пригодятся.

- Как преодолеть неуверенность в себе и начать заниматься?

Вадим Легков, тренер: «Мне часто пишут в директ, что я смотрю за вашим «Истаграм» и мне страшно. Таким людям мы назначаем тренировки на время, когда в зале меньше всего людей. Я давно работаю, легко нахожу общий язык с людьми, а кто прислушивается к моим советам, все достигают хорошего результата».

- Как найти время для тренировок?

Вадим Легков, тренер: «У нас зал открыт 170 часов в неделю, а многие пишут, что они не успеваю. На самом деле, чтобы позаниматься, достаточно хотя бы один час в неделю, плюс дорога, это шесть часов в неделю из 170 часов. Мне кажется, что можно найти время для здоровья».

- Какие ошибки в «качалке» совершают новички?

Вадим Легков, тренер: «Люди во время тренировок пытаются поднять вес, а надо напрягать мышцы. Есть такое понятие «нейромышечная память». Чем сильнее чувствуешь мышцу, тем быстрее будет результат. Новички не берут тренера, они подсматривают и пытаются повторять упражнения. Мой совет: надо позаниматься один-два месяца с тренером, а потом уже с пониманием можно заниматься самостотельно».

- Правда ли что для восстановления мышц после тренировки надо обязательно посетить сауну?

Вадим Легков, тренер: «Это маркетинговый ход для фитнес-центров. С тренировки ты должен уйти голодным, чтобы чуть-чуть оставались силы. За счёт сна они восстанавливаются».

- Обязательно ли приобретать дорогостоящую спортивную форму?

Вадим Легков, тренер: «Спортивная одежда должна быть удобной. Но у каждого она своя. Самое важное, это обувь - она должна быть плоской и устойчивой, тогда ты можешь сконцентрироваться на работе мышц».

Судя по отзывам наших подписичков в группе «Образ жизни» в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/healthylife51?w=wall-184963110_30), многие северяне - почитатели ЗОЖ предпочитают тренировки в помещениях: фитнес- и тренажёрных залах. Но, чтобы быть в форме, необязательно ехать в спортивные центры и тратить лишние деньги. Можно попробовать тренировки на свежем воздухе. Спортивные площадки с турниками есть во многих дворах, заниматься на них можно совершенно бесплатно. Да и время найти для упражнений просто, например, после похода в магазин или во время прогулок с собакой. Константин Иотко рассказал нам, как при помощи турника и банальной скамейки во дворе он смог изменится внешне. Теперь у него тысячи последователей.

Константин Иотко инстаблогер. У него тысячи подписчиков, которые ежедневно следят за его профилем (kostya_brat). За относительно небольшой промежуток времени ему удалось изменить себя: больше нет того забавного пухляша, вместо него перед нами настоящий брутал, который служит примером для местной детворы.

– Константин, почему вы решили привести себя в форму?

Константин Иотко: «Потому что я был жирным. Я перестал хотеть быть жирным. Я проходил мимо турника, то ни разу не смог подтянуться. Мне стыдно стало. Я в школе подтягивался, а сейчас мне 28 лет, а я не могу ни разу. И я решил доказать самому себе, что всё возможно - выходи, занимайся, пробуй».

Во время занятий организм потребляет гораздо больше кислорода, чем в спокойном состоянии. Это благоприятно сказывается на работе всех органов. При регулярных тренировках возрастает объём лёгких, улучшается газообмен, что приводит в тонус сердечно-сосудистую систему, способствует снижению артериального давления, препятствует возникновению инсультов и инфарктов. Чтобы не навредить организму и избежать травм, важно не пропускать разминку.

Константин Иотко: «Это общесуствавная разминка. Шея, плечи, локти - суставы, которые будут задействованы в упражнениях. Если вы планируете отжиматься от пола, то вам надо сначала разогреться от поверхности, чтобы мышцы набухли кровью, стали эластичными и подготовились к нагрузке».

Основной блок тренировки состоит из упражнений на различные группы мышц. В качестве снаряда подойдёт даже обычная скамейка. Главное, слушайте свой организм, пейте воду и одевайтесь по погоде. От занятий на улице вы сможете получить такую же пользу, как и от фитнес-зала.

Константин Иотко: «Неважно, где вы занимаетесь. Вы делаете, по сути, те же упражнения, у вас работают одни и те же мышцы. Я люблю улицу, потому что душа лежит. Я в детстве занимался на турниках. И к тому же это бесплатно. Это бесплатно! Я всегда говорю: «Зачем платить за то, что можно получить бесплатно!».

Надеюсь эти спортивные ребят смогли зарядить вас своей энергией и желанием вести здоровый образ жизни. Помните, что физическая активность в тренажёрном зале или на улице поможет одержать победу над лишними килограммами, приведёт в порядок сердечно-сосудистую систему и, конечно же, подарит позитивные эмоции.