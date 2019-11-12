Образцовых дворов в Мурманске становится больше

Уборка дворовых территорий – прямая ответственность управляющих компаний перед жителями. А кто не хочет выполнять обязанности, должен уходить с рынка. Необходимо, чтобы каждый добросовестно делал свою работу. Такой позиции придерживаются специалисты управления Ленинского административного округа.

Заседания штабов по контролю работы управляющих компаний проходят дважды в неделю во всех округах заполярной столицы. Требования к коммунальщикам не меняются: в договор, заключенный с населением, включены содержание и ремонт, в том числе, уборка наледи с крыш домов и вывоз снега.

«В Ленинском округе 31-а управляющая компания. Замечаний к ним хватает, - говорит Александр Мотыленок, заместитель начальника управления Ленинского административного округа. - Работа над ошибками с их стороны ведётся в постоянном режиме. Специалисты Ленинского округа оперативно отслеживают ежедневно информацию, проводят мониторинг ситуации по дворам, по уборке снега, содержанию территорий, удалению сосулек. По первым замечаниям уже проведена работа, часть замечаний устранены. Сегодня с утра была проведена контрольная проверка. Сегодняшние замечания будут озвучены на заседании и приняты к устранению».

Специалистами управления Ленинского административного округа с начала 2019 года было проведено 183 рейда по контролю содержания дворовых территорий и составлено 1193 акта. Общая сумма штрафов составила 5 миллионов рублей.

«К сожалению, достаточно часто выносятся штрафы по управляющим компаниям, потому что за первичные нарушения мы выносим только замечание, а за вторичное – уже штраф», - говорит Александр Мотыленок, заместитель начальника управления Ленинского административного округа.

Однако общая картина, как отмечают специалисты, меняется в лучшую сторону. Образцово-показательных дворов становится всё больше. После предупреждений и штрафов многие управляющие компании серьёзнее относятся к своим обязанностям и избегают дальнейших нарушений правил благоустройства.

«Механизированная уборка у нас, как и во все остальные периоды года, ведётся практически ежедневно в соответствии с планом-графиком работ, - говорит Татьяна Чегодаева, начальник отдела развития управляющей компании. – В зависимости от погодных условий, например, выпал снег, значит, выводим спецтехнику. Очистка кровель скатных тоже происходит постоянно. Ежедневно выезжают мастера, проверяют и, если есть необходимость, выходят люди и очищают всё».

Если управляющая компания не выполняет свои обязательства, то горожане могут обратиться не только в управления округов, но и в Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.