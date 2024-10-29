Образцовый самодеятельный ансамбль танца «Вдохновение» отмечает 35-летний юбилей

За эти годы в коллективе выросло ни одно поколение творческих людей. Корреспондент «Арктик-ТВ» Анастасия Кочурова узнала, с чего начинается любовь к танцам.

Вдохновение – это то, без чего не может прожить ни один творец. Чувство, которое дарит энергию для создания чего-то нового.

- Что для тебя значит вдохновение?

– Вдохновение - это полёт фантазий, это то, к чему, как мне кажется, стремится каждый человек. Вдохновение - это счастье, это своего рода радость и, может быть, что-то светлое, хорошее.

- Что для вас значит вдохновение?

– Это танцы. Это мы.

Уже два года студией «Вдохновение» руководит балетмейстер Елена Извекова. Она старается привнести в хореографию новое веяние, пробуждает в участниках всё больший интерес к танцам. Однако, до неё более 30 лет коллективом руководила Татьяна Жагорникова. И она иногда продолжает помогать ценными советами Елене.

Елена Извекова, руководитель образцового самодеятельного ансамбля танца «Вдохновение»: «Мы с ней поддерживаем контакт до сих пор. Периодически приходит она к нам на концерты. Мы советуемся, слушаем её комментарии: что мы правильно делаем, что неправильно. Пытаемся учитывать опыт их прошлых лет, а также развивать детей современными методиками и тенденциями».

Всего в коллективе около 40 участников по три группы. Ребята из подготовительной группы называют себя ласково «вдохновусики», младшие и средние - «вдохновята», а старшие, как самые опытные, – «вдохновикинги».

Евангелина Ющенко занимается в коллективе уже более 10 лет и не представляет свою жизнь без танцев.

Евангелина Ющенко, участница ансамбля танца «Вдохновение»: «Это коллектив, которому я посвятила почти всю свою жизнь, это моя вторая семья, если не первая. Здесь я провожу очень много времени. Здесь очень уютно, хорошо и комфортно. В будущем, я думаю, что жизнь свяжу именно с танцем, с искусством танца».

За годы творчества коллектив «Вдохновения» регулярно становился участником крупных городских и региональных праздников. И к своему юбилею танцоры тоже готовят яркую шоу-программу для мурманчан.