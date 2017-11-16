Образовалась очередь в «Кванториум»

Ещё одно мероприятие Мурманской международной деловой недели прошло в Центре дополнительного образования «Лапландия». Участники круглого стола обсудили перспективы развития «Кванториума».

От юных северян, желающих приобщаться к науке в технопарке, открывшемся всего месяц назад, нет отбоя. Уже сейчас родители записывают детей, которые придут заниматься только в следующем году. Директор «Лапландии» Сергей Кулаков провёл презентацию для гостей проекта «Кванториум», рассказав про каждое направление и озвучив перспективы расширения по другим городам области.

«Кванториум» выходит на свою проектную мощность. Мы запустили образовательную программу, ребята выполняют учебные кейсы, - отмечает Сергей Кулаков, директор Центра «Лапландия». - Сейчас мы планируем плотно начать работать с муниципальными образованиями, с муниципалитетами, чтобы дети с глубинки могли воспользоваться возможностями технопарка.