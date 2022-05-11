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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.05.22 19:30

Образование, дороги и новые назначения, форум «КультАрктика».…

Все эти вопросы обсудили сегодня на традиционном совещании под руководством губернаторам Андрея Чибиса.

Открыл оперативное совещание глава региона с назначения. Эрик Хисматуллин возглавит региональный комитет по обеспечению безопасности населения. Он более 25 лет служил в органах внутренних дел, до недавнего времени возглавлял Управление Росгвардии по Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Те компетенции, которые есть, тот опыт – они обязательно пригодятся, будут полезны. И конечно, Эрик Ильдусович, желаю вам успехов. Новые задачи на новой должности».

Далее губернатор сообщил о новой мере поддержке многодетных родителей. Теперь для школьников и студентов из таких семей будет в двое снижена стоимость единого проездного билета. Также стало известно, что в этом году в Заполярье отремонтируют более 118 км автодорог. Сюда входят региональные, муниципальные трассы и мосты. Больше половины работ проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы также начнём работы сразу на двух участках автоподъезда к Териберке. Напомню, что на это нам выделено дополнительное финансирование из федерального бюджета».

Переходя к теме образования, глава региона поздравил школьников из Мончегорска. Ребята взяли «бронзу» на Всероссийских соревнованиях по робототехнике во Владивостоке. Чтобы и дальше стимулировать детей к учебе в нашем регионе работает проект «Arctic schools». В рамках него в этом году дополнительно отремонтируют 25 школ. Ещё 69 образовательных организаций, среди которых и дошкольные, уже прошли отбор.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Всего на обновление пространств школ и детсадов по проекту в этом году мы выделяем 250 миллионов рублей».

Важны не только ремонты, но и уборка улиц и дворов. Министр энергетики и ЖКХ области Алексей Лыженков отчитался о проделанной работе, обратив внимание на проблемные муниципалитеты. Например, Кандалакшу, Гаджиево и Североморск.

На совещании обсудили и вопросы проведения форума «КультАрктика». Его организуют ко Дню образования Мурманской области. Кроме того, в нашем регионе уже стартовал региональный этап международного театрального фестиваля «Арктическая сцена».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я всех жителей области приглашаю воспользоваться возможностью увидеть экспериментальное творчество театральных коллективов региона вживую. Также будет возможность в режиме онлайн всё это посмотреть».

С подробной программой культурных событий, которые проводят в Мурманской области, можно ознакомиться на сайте и страницах в соцсетях профильного министерства.

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