«Образование, открывающее горизонты»: в Мурманской областной филармонии состоялось августовское совещание

В его работе приняли участие руководители образовательных учреждений и педагоги со всего региона, которые обсудили достигнутые успехи в сфере образования и наметили новые планы.

Традиционное августовское совещание педагогических работников состоялось в Мурманске. «Образование, открывающее горизонты» - тема встречи этого года.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для нас принципиально важно дать чёткие ориентиры, кого мы готовим и для чего мы готовим. Я в своём выступлении расскажу о приоритетах Мурманской области с учётом экономических перспектив, потенциала и кадров, какие нам нужны кадры, чтобы вся система образования от профориентации в школе, СПО и до нашего университета готовила эти кадры».

Участие в совещании принял и первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Александр Бугаев, первый заместитель министра просвещения РФ: «Я хочу подчеркнуть, что сейчас запускается много проектов. Национальные проекты, которые реализуются по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина, создали огромные возможности для развития инфраструктуры, для развития школьного, дошкольного образования, профориентационных моделей. И вот от того, как конкретно регион этими возможностями пользуется, очень много зависит. А в Мурманской области эта работа поставлена на самом высоком уровне, за что ещё раз большое спасибо».

Руководители образовательных учреждений области отмечают новые меры поддержки и мотивационные программы, которые есть в регионе, школы не стоят на месте и постоянно преображаются, что сказывается в том числе и на успехах учеников.

Ольга Головина, директор школы №7 ЗАТО г. Североморск: «У нас за последние два года произошли большие изменения в школе. В кабинетах красивых, светлых, ярких интересно заниматься и детям, просто даже находиться там интересно».

Подготовке ребёнка ещё со школьной скамьи к той профессии, которой он будет заниматься, а другими словами, профориентации так же отдано большое внимание в развитии системы образования.

Евгений Никора, депутат Мурманской областной Думы: «Для меня видится очень важным предложение Андрея Владимировича Чибиса по шефству над каждой школой. У нас для этого есть замечательные кадры, крупные промышленные предприятия, которые готовы стать шефами и уже стали. У нас есть преподаватели и директора, которых я поздравляю с Днем знаний и новым учебным годом и желаю крепкого здоровья, благополучия».

Во время августовского совещания замминстра вручил педагогам заслуженные награды и поблагодарил за успехи в профессиональной деятельности, а глава региона ещё раз напомнил, что у истоков развитой страны стоят именно педагоги, которые они воспитывают то поколение, которое в будущем будет управлять городом, регионом и государством.