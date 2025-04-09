Образование региона – ресурс развития кадров Арктики

Под таким лозунгом прошла расширенная образовательная коллегия в центре опережающей профессиональной подготовки.

Развитие образования всегда нога в ногу идёт рядом с развитием региона, а развитие Арктики – это теперь одна из важнейших задач не только Мурманской области, но и всей страны. Для того, чтобы грамотно освоить суровые территории важно правильно обучать новых специалистов.

Диана Кузнецова, министр образования Мурманской области: «Буквально в феврале прошло заседание под председательством Президента нашей страны, где были обозначены ключевые задачи для сферы образования её развития. Мы обсуждаем, каким образом профильное образование влияет на кадры, на создание условий для подготовки кадров».

Сейчас в школах Мурманской области 48 инженерных классов, которые созданы совместно с потенциальными работодателями, однако, с 1 сентября эта цифра увеличится уже до 62-х. Кроме того, в Мурманском арктическом университете при поддержке Президента России создадут кампус мирового уровня.

Алексей Гиляров, председатель комитета по образованию и науке Мурманской областной Думы: «Развития Мурманской области не может быть без человеческого потенциала. И мы должны обратить внимание на развитие наших школьников, наших детей, на развитие школ и колледжей. С перспективой устройства на работу. Вот это очень важно. Очень важно сделать взаимодействие между крупными предприятиями и колледжами».

С колледжами и институтами теперь работают и новые компании, которые только пришли в Мурманскую область.

Светлана Семенова, директор Мурманского индустриального колледжа: «Мы действительно видим огромную кадровую потребность. Все предприятия, которые у нас находятся в Мурманской области, заинтересованы в сотрудничестве с нами, с нашими колледжами, с нашими студентами. Еженедельно к нам в колледж приезжают работодатели и предлагают свои условия, ребята выбирают эти условия, выбирают предприятия, на которых они будут работать в дальнейшем».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У компаний-партнёров, которые тоже вкладывают деньги в колледж, помимо государства есть обязанность трудоустроить не менее 85% выпускников. Это означает, что ты, если идёшь в колледж после девятого класса, то ты и программу проходишь школьную и получаешь профессию. И у тебя гарантированное рабочее место на тех предприятиях, которые у нас работают, а все партнёры наши крупные, очень приличные, достойные работодатели».

Благодаря профориентации дети ещё со школьной скамьи начинают лучше понимать, кем хотят стать, ведь их ещё с начальных классов возят на экскурсии по предприятиям и рассказывают о тех или иных производственных процессах.