Образовательные учреждения Мурманска активно готовятся к 1 сентября

У городских властей остался месяц, чтобы до начала нового учебного года привести в порядок образовательные учреждения. В детских садах и школах меняют окна, приводят в порядок отопительные системы, чтобы у воспитанников не было желания бежать домой, где батареи в это время года ещё будут холодными.

63 окна предстоит заменить специалистам в мурманском детском саде № 96. В будущем году это учреждение отметит полувековой юбилей. По словам преподавательского состава, старые рамы помимо своего крайне не эстетичного вида, создавали массу проблем. Каждое лето их приходилось красить, а в дождь старые конструкции начинали «рыдать крокодиловыми слезами», так что воду едва сдерживали полотенцами. Да и морозные ветреные дни становились испытанием на энергоэффективность.

- У меня сотрудники хорошие: один бежит в один корпус, другой сюда, потому что затекает, фрамуги вываливались. Они старые – 50 лет, - рассказывает Зинаида Лукьянова, и.о. заведующей детским садом № 96. – Их красили, а краска вся отстает. А в новом году всё опять по-новому. Сейчас всё будет по-другому, мы просто счастливы.

Подрядчиками руководство дошкольного учреждения довольно, мастера идут им на встречу, трудятся качественно и быстро, учитывая все пожелания и замечания.

- Я хочу отметить, что в этом году увеличено финансирование на выполнение ремонтных работ по объектам подведомственных комитету по образованию, - говорит Василий Андрианов, председатель комитета по образованию администрации г.Мурманска. - Разница по тем цифрам, которые в этом году заложены в бюджете, составляет порядка 130 миллионов рублей в большую сторону.

Но свежая краска или обои на стенах заслуга не только профессиональных рабочих. Воспитатели, те, которые на время летних каникул не уехал в отпуск, так же участвуют в процессе обновления. На плечи педагогического состава ложится часть ремонтных работ, при этом женщины творчески подходят к своему делу. Среди детских садов уже впору проводить конкурсы по расписыванию лестничных пролётов. В каждом дошкольном учреждении есть несколько умелых художников.

- То, что сделано здесь педсоставом своими руками, сделано с очень большой любовью и качественно, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации город Мурманск. - Спасибо большое коллективу, что за такой короткий промежуток времени они сделали детский сад ещё более уютным.

Оценить эту красоту, комфорт и тепло смогут скоро родители, а главное их дети.

В этом году в Мурманске обновляют не только детские сады, но и школы. Латают стены, кровлю, меняют оборудование в столовых, ремонтируют санузлы.