Образовательные учреждения Мурманска становятся комфортнее

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев сегодня посетил детский сад № 110 и лично проверил результаты масштабной реконструкции, проходящей в рамках муниципальных программ.

Большая часть работ в саду уже завершена, специалистам осталось лишь сделать заключительные штрихи.

Городские власти уделяют максимальное внимание вопросам состояния образовательных учреждений регионального центра. Различные муниципальные программы нацелены на улучшение условий, в которых находятся малыши. Например, в детском саду № 110 уже закончились работы по комплексной реконструкции помещений. Руководство учреждения не может скрыть радости от того, что их детсад пережил эту сложную и, в то же время, волнительную процедуру.

«Было тяжело и казалось, что никогда ремонт не закончится, что с этим трудно справится, а грязь будет бесконечно, - говорит Ольга Олькина, заведующая детским садом № 110 города Мурманска. – А сейчас заходишь и получаешь удовольствие. Хочется где-то цветы поставить. Когда все хорошо, тогда можно думать о творчестве».

В учреждении поменяли системы теплоснабжения, отопления и подачи воды. Также изменения коснулись сантехники. В детском саду теперь всё новое, начиная от унитазов и раковин, заканчивая кафельной плиткой на полах и стенах. Линолеум тоже поменяли в 9 группах.

Глава администрации Мурманска Андрей Сысоев проделанной работой остался доволен и отметил, что реконструкции продолжатся во всех школах и детских садах города.

«Мы встали на этот путь только недавно, понимая хорошо, что сделали первый шаг - это замена окон. В этом детском саду осталась 1/6 часть, 15% работ, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Конечно, они сделают это даже не летом, а в весенние майские каникулы.

Но это не самая большая работа. Самым важным было заменить сети, при чем, сети все: и вода, и тепло, и канализация. По-другому вопрос комфорта не решить».

Напомним, что уже 5 лет в столице Заполярья действует муниципальная программа «Тёплое окно», в рамках которой в социально-значимых организациях меняются оконные конструкции. На данный момент заменено более 10 тысяч окон во всех дошкольных и школьных учреждениях Мурманска. Что же касается масштабных реконструкций, тут тоже идёт работа в плановом режиме.