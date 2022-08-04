Образовательный форум «Таврида» продолжает набор в арт-школу, посвященную развитию Дальнего Востока и Арктики

Событие состоится в конце сентября и будет нацелено на создание креативных проектных решений для дальнейшего развития Арктических регионов.

Событие состоится в конце сентября и будет нацелено на создание креативных проектных решений для дальнейшего развития Арктических регионов.

Организаторы проекта хотят подчеркнуть самобытность и уникальность отдаленных уголков России, а также показать их привлекательность. Участники арт-школы смогут попробовать силы в грантовом конкурсе на площадке «Тавриды» и получить до 1,5 млн рублей на реализацию своей идеи.

Приём заявок продлится до 17 августа. 5 сентября организаторы озвучат итоги отбора.