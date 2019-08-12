Образы 118-ти моряков-подводников запечатлели на 4-х иконах

В ЗАТО п.Видяево прошёл памятный митинг, посвященный скорбной дате – 19 лет назад в водах Баренцева моря в результате взрыва на борту затонула атомная подводная лодка «Курск» со 118-ю моряками-подводниками на борту. В памятных мероприятиях принял участие врио губернатора Андрей Чибис.

В ЗАТО Видяево не было семьи, которую бы лично не коснулась трагедия. Именно отсюда в роковой день ушёл на учения экипаж подлодки «Курск»...

Теперь каждый год 12 августа у всей страны по-прежнему замирает сердце, у многих россиян на глазах наворачиваются слезы. В ходе поминальной литургии поименно вспоминают каждого члена экипажа.

«Это был предел падения. Предел падения 90-х годов. Это рубеж. Именно «Курск» лёг поперек дальнейшего движения страны в пропасть, - говорит Митрофан Митрополит Мурманский и Мончегорский. - Он потряс страну и заставил всех вздрогнуть. Что мы творим - всё на продажу. Всё не свято. Армия и флот поносятся и поруганы новыми творцами либеральной демократии. Офицер становится ругательным словом, в форме пройти невозможно, что творилось в стране. Многие забывают, откуда мы вышли, когда появился лидер нации».

Все 118 моряков-подводников изображены на 4-х иконах. Их подвиг тогда, на рубеже прошлого и нынешнего веков, стал переломным моментом для страны.

«С каким мужеством, стойкостью и спокойствием они писали письма своим родным и близким, слезы наворачиваются на глаза, понимая, что даже в той ситуации они оставались мужественными и стойкими солдатами, - говорит Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Это пример для всех нас. Пример для всего мира»

А в историческом музее героям «Курска» посвящён раздел, с которым ознакомился и глава региона, оставив запись в книге отзывов, которая бережно хранит память о посетителях учреждения и добрые слова, написанные их руками.