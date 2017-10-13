Суммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска«Матильда» под надзором полиции, или Мурманчане пойдут на фильм через металлоискатели
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»13.10.17 19:30

Обрести путь в жизни поможет спектакль «Китобой»

Премьера в Детской театральной школе. Спектакль «Китобой» - уникальная постановка на сцене, перед зрителями предстанут куклы. 

Поставка родилась благодаря новому педагогу театральной школы Елене Уваровой. Актриса сменила театр кукол, где работала почти 20 лет, на новую роль наставника. «Китобой» - это моноспектакль, все роли исполнит хорошо известный мурманскому зрителю актёр Владимир Морев. Постановка будет интересна и детям и взрослым, это история о полёте мечты и фантазии, поиске счастья.

- Здесь нет такой истории, что нужно кем-то обязательно стать, - говорит Елена Уварова, режиссёр спектакля. - Просто нужно понять, чего ты хочешь, что в твоей жизни главное. Вот что-то в ней происходит, меняет вас кардинально и тут начинаешь по другому жить. Это об этом. О том, как обрести путь. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 426 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Бурак Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
13.10.17 15:33
De mortuis aut bene, aut nihil nisi verum - «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Древнегреческий политик и поэт Хилон из Спарты (VI в. до н. э.). От лица Администрации ОУ, всех педаго
Комментарий к новости:Не стало заслуженного учителя Российской Федерации, депутата городского Совета Евгения Шовского
Sergey Kysil
11.10.17 21:05
могу помочь реализовать проект выращивания креветки с использованием технологии узв вайбер 380509639534
Комментарий к новости:Креветку премиального класса на стол северян поставляет компания «Норд Пилигрим»
Соколов Юрий Валентинович
11.10.17 09:53
Евгений Викторович, покойся с миром. Ты всегда будешь с нами, в нашей памяти.
Комментарий к новости:Не стало заслуженного учителя Российской Федерации, депутата городского Совета Евгения Шовского
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире13:30«Хорошие новости». Информационная программа14:00Мультфильмы (0+)14:30«Пингвиненок Джаспер: Путешествие на край света». Полнометражный мультфильм (0+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЗапрягают ветер для Териберки-PRO ЖКХСуммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика