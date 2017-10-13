Обрести путь в жизни поможет спектакль «Ковбой»

Премьера в Детской театральной школе. Спектакль «Китобой» - уникальная постановка на сцене, перед зрителями предстанут куклы.

Поставка родилась благодаря новому педагогу театральной школы Елене Уваровой. Актриса сменила театр кукол, где работала почти 20 лет, на новую роль наставника. «Китобой» - это моноспектакль, все роли исполнит хорошо известный мурманскому зрителю актёр Владимир Морев. Постановка будет интересна и детям и взрослым, это история о полёте мечты и фантазии, поиске счастья.

- Здесь нет такой истории, что нужно кем-то обязательно стать, - говорит Елена Уварова, режиссёр спектакля. - Просто нужно понять, чего ты хочешь, что в твоей жизни главное. Вот что-то в ней происходит, меняет вас кардинально и тут начинаешь по другому жить. Это об этом. О том, как обрести путь.