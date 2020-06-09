Обрушение железнодорожного моста в Кольском районе произошло из-за недостаточного контроля и несвоевременного проведения ремонта

Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по нацбезопасности в Северо-Западном федеральном округе.

Проблему обеспечения безопасности гидротехнических сооружений в условиях участившихся природных катаклизмов секретарь Совбеза назвал актуальной. И отметил, что это говорит о необходимости улучшения прогнозирования стихийных бедствий и обеспечения готовности для локализации их возможных последствий. Необходима своевременная модернизация и тщательный надзор за техническим состоянием объектов.