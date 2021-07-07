Общаться свободно-легко!

Студенты Академии телевидения обучаются даже летом. Занятия по журналистике всегда захватывающие, на них ребята чувствуют себя настоящими корреспондентами и учатся общаться без стеснения под руководством опытных наставников.

Эти мальчишки и девчонки знают модных блогеров, их увлекает всё вокруг, они хотят стать журналистами, поэтому внимательно следят за каждым словом педагога проекта «Академия телевидения», который реализуется в Мурманске уже второй год.

Кстати, это первая в России телевизионная школа, созданная на базе ДОСААФ. Помимо основного направления – подготовки водителей, ДОСААФ занимается и развитием творческих способностей детей. Здесь поддержали идею обучающего проекта для юных журналистов.

Валентин Долинин, ученик Академии телевидения: «Я пришёл сюда, чтобы продвигать канал на «Ютубе», чтобы узнать интересные факты, чтобы легче общаться с людьми».

Уже на втором занятии ребята научились записывать интервью и общаться без стеснения. В этот раз в гости к ребятам пришли журналисты «Арктик-ТВ». Начинающие телевизионщики смогли задать им самые провокационные вопросы и получить ответы:

- А вам нравится ваша работа?

- Самая лучшая ни на что не променяю.

Такие мастер-классы дают возможность проявить себя и раскрыть таланты, которые помогут и во взрослой жизни.

Анастасия Карева, руководитель проекта «Академия телевидения»: «Я рада, что мы собрали группу летом. Ребята с пользой проводят это время и задания мы даём увлекательные, как раз для летнего времени».

Первая и уникальная учебная телевизионная студия расположена в центре города, в здании ДОСААФ на улице Дзержинского, 4.

Академия для журналистов и блогеров постоянно ведёт набор на курсы и мастер-классы. Один из ближайших состоится 10 июля, ученики создадут видеоролики под руководством опытного наставника. Записаться на обучение можно по телефону 75-31-31.

Подробности ищите в официальных группах телеканала «Арктик-ТВ» и проекта «Академия телевидения» в соцсети «ВКонтакте».