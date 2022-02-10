В правительстве Мурманской области подвели итоги 2021 года по обеспечению дорожного движения и состоянии дорожно-транспортной аварийности в регионе. Также были озвучены меры по сдерживанию увеличения количества погибших в ДТП с начала 2022-го.

Как прозвучало во время совещания, общее количество дорожно-транспортных происшествий в регионе в прошлом году снизилось более чем на 7%. Такие данные озвучил губернатор, открывая заседание профильной комиссии. Также стало известно, что гораздо чаще выявляли нарушения, связанные с превышением скоростного режима.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас более 450 тысяч нарушений выявлено. Это на 8,6%. Этому способствуют, в том числе и современные технологии фото и видеофиксации нарушений скоростного режима. А мы с вами понимаем и видим, что тема скорости выезда на встречную полосу – основная причина ДТП».

По данным автоинспекции, основными причинами гибели людей в ДТП остаются столкновения транспортных средств. А это 50% от общего количества аварий. Смерть при наездах на пешеходов происходила в 28% случаев.

Алексей Тарунин, начальник Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области: «Основной причиной смертельных аварий является выезд на полосу встречного движения, которая составила 33% от общего количества тяжких происшествий. Данные столкновения унесли жизни 22 человек, в том числе 3 детей».

Самыми аварийными днями недели в Заполярье стали пятница, воскресенье и подельник. По времени - с 7 до 10 утра и с 12 до 15 часов дня. Чаще всего ДТП фиксировали в населённых пунктах. Основные места аварий известны, с безопасностью на участках работают, но устранить все риски невозможно.

Такие проблемы встречаются не только в нашем городе, но и области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За каждым этим местом стоят человеческие жизни. За каждым предписанием, которое даётся, а это 124 предписания – это риски гибели людей. Я убедительно прошу всех, особенно тех, кто отвечает за эксплуатацию улично-дорожной сети, это понимать».

Артём Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Еженедельно мы с коллегами рассматривали каждое произошедшее ДТП на предмет соответствия дорожной инфраструктуре на месте происшествия, с разбором действий участников происшествия. И отдельно рассматривались смертельные ДТП, даже, если сопутствующего дорожного фактора не было».

По итогам совещания было принято решение продолжить активную пропагандистскую работу с водителями и пешеходами о соблюдении правил. Также нужно активизировать установку комплексов, связанных с фиксацией нарушений и автоматизировать процессы привлечения к ответственности всех нарушителей ПДД. А дорожным службам необходимо следить за обслуживанием дорожной сети.