Общественная организация «Улица» продолжает свою важную миссию, хотя современные бездомные пошли уже не те

В Мурманске людям без определенного места жительства помогает благотворительная общественная организация «Улица». Их целью является социальная поддержка и защита бездомных, в том числе и улучшение их материального положения.

Один из пунктов выдачи горячего питания находится в Первомайском округе.

Бездомные относятся настороженно к любым малознакомым людям, однако дружная команда волонтёров от благотворительной организации «Улица» сумела растопить их сердца. Каждые выходные они готовят и раздают еду лицам без определённого места жительства.

Богдан Бойко, волонтёр благотворительной общественной организации помощи бездомным «Улица»: «Сегодня рыбные котлеты и макароны, также пироги сладкие и хлеб».

По словам волонтёра Богдана Бойко, меню периодически меняется, к примеру, бывает гречка или что-то другое на гарнир, а вместо котлет угощают рыбой. Горячее питание - это ещё не вся мера поддержки. Здесь выдают одежду, которую принесли в дар неравнодушные северяне. Бездомные стараются честно распределять вещи между собой.

Социальная поддержка и защита бездомных, включая улучшение материального положения, основная цель благотворительной организации «Улица». К слову, бездомные из девяностых и сейчас отличаются - ведут себя мирно.

Богдан Бойко, волонтёр благотворительной общественной организации помощи бездомным «Улица»: «Мы убираем за собой весь мусор, который остаётся, поэтому проблем не было никогда. Дело в том, что общественная организация «Улица» в Мурманске существует давно, но сейчас бездомные не те, что были раньше. Если раньше они жили где-то на улице, то сейчас, как мне сказал заместитель председателя Валерий Бурбан, люди живут, как правило, где-то у знакомых: в общежитиях, в хостелах. Таких, как были в девяностые, которые по подвалам где-то живут, таких уже нет».

У людей без определённого места жительства нет одежды, работы, да и психологическое состояние их оставляет желать лучшего. Поддержать, дать стимул поверить в себя, одеть, накормить, контролировать — сложный и трудоёмкий процесс. Северяне, когда-либо помогавшие бездомным вернуться к нормальной жизни, сталкиваются с тем, что далеко не все люди желают перемен. Многим и вовсе нравится их состояние, и даже тех, кто получил кров, всё равно периодически тянет на улицу.