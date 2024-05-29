Общественная организация «В защиту жизни» успешно реализует свои благотворительные проекты

Мурманской региональной общественной организации «В защиту жизни» накануне исполнилось 14 лет, а вместе с тем они отмечают первые юбилеи своих успешных благотворительных проектов, которые помогают северянам в трудных жизненных ситуациях, сохранить семью.

«Колыбель» - это социальный проект общественной организации «В защиту жизни». Здесь специалисты помогают родителям, оказавшимся в трудном жизненном положении как консультативно, так и материально. К примеру, вещами, продуктами, либо помощью юриста, психолога, специалиста по социальной работе. В настоящее время с организацией взаимодействуют 207 семей из Мурманска и более 50 из области.

Юлия Трифонова, председатель общественной организации «В защиту жизни» (Центр защиты материнства «Колыбель» и Кризисный центр «Дом для мамы»): «Когда не поддерживают в желании родить ребёнка, когда не поддерживают в разрешении кризисных ситуаций, тогда приходиться подключаться специалистам. Конечно, все усилия специалистов направлены на сохранения семей, сохранение детей в семьях».

Еще один благотворительный проект, реализуемый организацией «В защиту жизни», это кризисный центр «Дом для мамы». Это пространство становится временным местом жительства для беременных и женщин с детьми, столкнувшимися с проблемами.

Анастасия Дуняшева, мама: «У нас была очень сложная ситуация. И по-прежнему она есть, но уже всё немножко расходится. Была ситуация, что мы оказались без жилья. Нам предоставили жильё, мы сейчас живём, у меня дети довольны, ходят в садик, школу».

Сегодня эти проекты отмечают свой юбилей - пять лет. Сотрудники устроили праздник для детей и их родителей, которые обращались за помощью. Для многих северян коллектив кризисного центра стал уже родным. Ведь здесь каждый без осуждения примет и с пониманием отнесется к той или иной проблеме и сделает всё, чтобы помочь.

Ольга Ельшина, специалист по работе с семьёй: «Я узнала о «Колыбели», когда в мой почтовый ящик попала листовка, в которой очень грамотно был составлен текст, о том, почему стоит делать выбор в пользу своего ребёнка. Мне показалось, что это очень важная работа. Когда я поняла, что могу выходить на работу, моему старшему ребёнку было тогда 2,5 годика, я подумала о «Колыбели».

Реализовывать благотворительные акции получается благодаря благим намерениям людей, помощи волонтёров и, конечно, финансовой поддержке всех неравнодушных. Но средств на всё, конечно, хватает.

Ольга Ельшина, специалист по работе с семьёй: «Будет здорово, если человек, желающий предоставить нам помощь, позвонит на наш номер 752-210 и получит точную информацию о том, что нужно конкретной нуждающейся семье».

У общественной организации большие планы на будущее. Команда мечтает организовать пространство для подростков, где они могли бы интересно проводить своё время, а также открыть ещё один кризисный центр, чтобы большее число людей смогли получить помощь.