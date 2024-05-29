Пришло лето! В Мурманске завершается отопительный сезонНовый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.05.24 19:30

Общественная организация «В защиту жизни» успешно реализует свои благотворительные проекты

Мурманской региональной общественной организации «В защиту жизни» накануне исполнилось 14 лет, а вместе с тем они отмечают первые юбилеи своих успешных благотворительных проектов, которые помогают северянам в трудных жизненных ситуациях, сохранить семью.

«Колыбель» - это социальный проект общественной организации «В защиту жизни». Здесь специалисты помогают родителям, оказавшимся в трудном жизненном положении как консультативно, так и материально. К примеру, вещами, продуктами, либо помощью юриста, психолога, специалиста по социальной работе. В настоящее время с организацией взаимодействуют 207 семей из Мурманска и более 50 из области.

Юлия Трифонова, председатель общественной организации «В защиту жизни» (Центр защиты материнства «Колыбель» и Кризисный центр «Дом для мамы»): «Когда не поддерживают в желании родить ребёнка, когда не поддерживают в разрешении кризисных ситуаций, тогда приходиться подключаться специалистам. Конечно, все усилия специалистов направлены на сохранения семей, сохранение детей в семьях».

Еще один благотворительный проект, реализуемый организацией «В защиту жизни», это кризисный центр «Дом для мамы». Это пространство становится временным местом жительства для беременных и женщин с детьми, столкнувшимися с проблемами.

Анастасия Дуняшева, мама: «У нас была очень сложная ситуация. И по-прежнему она есть, но уже всё немножко расходится. Была ситуация, что мы оказались без жилья. Нам предоставили жильё, мы сейчас живём, у меня дети довольны, ходят в садик, школу».

Сегодня эти проекты отмечают свой юбилей - пять лет. Сотрудники устроили праздник для детей и их родителей, которые обращались за помощью. Для многих северян коллектив кризисного центра стал уже родным. Ведь здесь каждый без осуждения примет и с пониманием отнесется к той или иной проблеме и сделает всё, чтобы помочь.

Ольга Ельшина, специалист по работе с семьёй: «Я узнала о «Колыбели», когда в мой почтовый ящик попала листовка, в которой очень грамотно был составлен текст, о том, почему стоит делать выбор в пользу своего ребёнка. Мне показалось, что это очень важная работа. Когда я поняла, что могу выходить на работу, моему старшему ребёнку было тогда 2,5 годика, я подумала о «Колыбели».

Реализовывать благотворительные акции получается благодаря благим намерениям людей, помощи волонтёров и, конечно, финансовой поддержке всех неравнодушных. Но средств на всё, конечно, хватает.

Ольга Ельшина, специалист по работе с семьёй: «Будет здорово, если человек, желающий предоставить нам помощь, позвонит на наш номер 752-210 и получит точную информацию о том, что нужно конкретной нуждающейся семье».

У общественной организации большие планы на будущее. Команда мечтает организовать пространство для подростков, где они могли бы интересно проводить своё время, а также открыть ещё один кризисный центр, чтобы большее число людей смогли получить помощь. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
Комментарий к новости:Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
Николай Олегович Мусатов
20.05.24 20:42
Хочу пойти на сво
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Константин Петрович
18.05.24 12:44
Камеры видеонаблюдения не повышают безопасность граждан, а только помогают силовикам найти быстрей преступника. Да, и то ошибки при этом происходят.
Комментарий к новости:Губернатор Мурманской области отметил значимость камер видеонаблюдения для безопасности жителей региона
-Правовая консультация (18+)Едем в отпуск и экономим на услуге по обращению с ТКО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Молодая гвардия». Художественный сериал, 4 серия (16+)23:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Кем работают филологи и сколько им готовы платить в Мурманской области?-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 82 копейки, евро прибавляет 65 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нижне-Туломской ГЭС завершён ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХ (18+)Пришло лето! В Мурманске завершается отопительный сезон-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Андрей Чибис внёс на рассмотрение в областную Думу законопроекты о зубопротезировании и освобождении от транспортного налога участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика