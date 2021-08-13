Общественная палата Мурманской области готовиться к выборам

Её представители будут присутствовать на избирательных участках в качестве наблюдателей.

Во время очередного заседания общественники поговорили об итогах выдвижения кандидатов в депутаты Госдумы.

Регистрация кандидатов в депутаты Государственной Думы от Мурманской области подходит к концу. Всего заявились 7 человек. Все они - представители партий, представленных на территории региона. Отказов в регистрации не было, да и в целом, отметили участники встречи, проблем с выдвижением ни у кого не возникло. Подготовка к выборам тоже идёт хорошими темпами, острых проблем, жалоб и нарушений нет.

Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области: «Вы знаете, что в нашем регионе в качестве эксперимента будет проводиться дистанционное электронное голосование. Эта новация требует отвлечения определённых сил и средств. И будет проводиться трёхдневное голосование: 17, 18 и 19 сентября. Соответственно, это накладывает некоторые технологические особенности, которые будут учтены. Но для наших комиссий это не ново. Мы, в принципе, готовы к такого рода работе».

Юлия Величко, заместитель председателя Общественной палаты Мурманской области: «Общественная палата уже набрала первый пул наблюдателей. Мы провели обучение. Было подготовлено более 1000 общественных наблюдателей, которые будут потом работать. Но мы не заканчиваем процесс, приглашаем к себе дополнительно людей, которые обладают огромной общественной позицией».