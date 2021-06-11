Общественная палата Мурманской области подписала соглашение о сотрудничестве с политическими партиями, представленными в нашем регионе

Данное соглашение с Общественной палатой региона подписали три политические партии, которые функционируют у нас в области. Причём, как давно существующие, так и новые. Это «Единая Россия», «Новые люди» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Теперь они смогут направить наблюдателей, которые будут вести оценку и контроль легитимности выборов.

Татьяна Сахарова, руководитель регионального исполнительного комитета партии Единая Россия»: «Мы уверены, как и всегда, Общественная палата оперативно реагирует на те обращения, которые поступают. Хочется отметить, что проведение предыдущих мероприятий не отличалось наличием серьёзных нарушений, что является важным. Но самое главное, что Общественная палата всегда готова дать консультации, рекомендации, если вдруг такая ситуация будет».

Впереди теперь много работы: подготовка и проведение выборов. Однако для представителей тех политических партий, которые в этот раз не участвовали в подписании соглашений, ещё есть шанс все изменить.

Юлия Величко, член Общественной палаты РФ от Мурманской области: «Мы рады всем, двери не закрываем. И мы будем рады сотрудничеству, как новым общественным организация, так и политическим партиям, которые есть ещё в регионе».

Главное, для чего заключено данное соглашение – прозрачность проведения выборов. Благодаря такому взаимодействию голоса жителей Мурманской области будут учтены в полной мере.