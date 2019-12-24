Общественники Мурманска вносят свои предложения по развитию города

В Мурманске состоялось итоговое заседание городского Общественного совета. Люди с активной жизненной позицией, которые неравнодушны к судьбе столицы Заполярья, смогли пообщаться с представителями власти и внести свои предложения.

На предновогоднем заседании Общественного совета города Мурманска собрались председатели общественных организаций, активисты и почётные граждане. На встречу пришёл депутат Государственной Думы Алексей Веллер.

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ: «Я с огромным удовольствием приму сегодня участие в последней встрече этого года, с интересом послушаю, что будет звучать на этой встрече, о чём будет идти речь. У нас принято под Новый год подводить итоги, я хочу наиболее активных наших общественников поблагодарить за их работу».

Для нового сити-менеджера Евгения Никоры заключительное в этом году заседание совета стало первым. Глава администрации города подчеркивает важность общения с активистами. «Для меня важно, чтобы я с первых же дней своей работы начал выстраивать такой диалог, - говорит Евгений Никора, глава администрации города Мурманска. - Я его уже начал выстраивать до заседания Общественного совета, а сегодня мы в какой-то степени подводим итоги уходящего 2019 года».

Глава города Мурманска отметил участие муниципалитета в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Показатели оценил «неплохими» - в порядок привели 27 объектов во всех округах города. В следующем год работу продолжат.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Этот диалог для нас очень важен. Он бывает не всегда лицеприятный, часто серьезный и с критикой, но всегда полезный».

Во время беседы общественники отметили изменения в облике города. Активисты довольны реконструкцией зелёных зон.

Уходящий год запомнился и другими важными событиями в жизни города: началась реализация крупных проектов, в числе которых реконструкция бывшего кинотеатра «Родина» в самом центре заполярной столицы. Были открыты первая в стране модельная библиотека нового типа на улице Шабалина, 59, а на улице Баумана - первая детская модельная библиотека в России.