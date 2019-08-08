Общественники помогают мурманчанам

Мурманчанка Ольга Романенко не может воспользоваться собственной ванной и выйти из дома. Дом, в котором живёт женщина-инвалид совершенно не адаптирован для маломобильного человека. Координаторы общественного движения «Комитет городского развития» взяли проблему под собственный контроль

С этого портрета улыбается не голливудская актриса и не модель, а обычная мурманчанка Ольга Романенко. Только вот жизнь её не похожа на красивый фильм. Рядом с фотографией, сделанной в молодости, лежат лекарства, возвращающие к суровой действительности.

«Я без ноги с детства, с пяти лет, - рассказывает Ольга Романенко, мурманчанка. - Я тут сломала одну ногу, шейку бедра, поставили болт, потом. Сейчас я не могу ходить по квартире даже. А в ванну прыгать, ступенька такая, не помыться и толком в туалет не сходить».

Ольга Федоровна вспоминает, что раньше заползала в ванную комнату буквально на четвереньках, но с каждым годом делать это становится всё сложнее. Женщина-инвалид уже обращалась в различные инстанции, в соцподдержку, но получила не помощь, а письма. «У меня денег нет. Я умом понимаю, как это сделать всё, а проблема в деньгах, - говорит Ольга Романенко. - Сейчас можно хоть второй этаж надстроить или крыльцо, а у пенсионера на лекарства даже нет денег».

Несколько недель назад наш телеканал уже рассказывал о доме по адресу: г.Мурманск, ул. Сафонова, 47, в котором живёт Ольга Фёдоровна. Тогда общественники спасали жителей от шума круглосуточного ремонта на цокольном этаже. В этот же день Артём Кузьмин и Татьяна Ковалёва и узнали историю землячки.

«Сейчас, вновь придя сюда, мы уже понимаем, куда мы будем обращаться, с какими вопросами, с какими просьбами», - говорит Артём Кузьмин, координатор общественной организации «Комитет городского развития».

Артём Кузьмин и Татьяна Ковалёва, координаторы общественного движения, взяли ситуацию под личный контроль. Городской комитет развития намерен предпринять исчерпывающие меры для решения проблемы инвалида.

«Это серьёзная проблема. Все мы говорим, что поддерживаем маломобильные группы граждан, а по факту получается, что это не совсем так, - констатирует Артём Кузьмин, координатор общественной организации «Комитет городского развития». - Давайте смотреть правде в глаза, начнём что-то делать, а не просто разговаривать об этом».

Несмотря на то, что мурманчанка живёт на первом этаже, но Ольга Фёдоровна уже три года не выходила из своей квартиры, спуститься во двор она не может, так как в здании бывшего общежития нет пандуса.

«Проблемы внутри квартиры, - рассказывает Татьяна Ковалёва, координатор общественной организации «Комитет городского развития». – Я и Артём Сергеевич решаем, что здесь необходимо сделать пандус, мы будем добиваться этого, будем теребить управляющую компанию».

Ольга Романенко старается не отчаиваться, выращивает цветы на подоконнике и надеется, что ей помогут.

Телеканал «Арктик-ТВ» будет следить за историей Ольги Романенко.