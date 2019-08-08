В Мурманской области с 17 августа открывается осенний сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую и боровую дичьВ Мурманской области начала работу «горячая линия» ЖКХ - 8-800-250-78-25
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.08.19 19:30

Общественники помогают мурманчанам

Мурманчанка Ольга Романенко не может воспользоваться собственной ванной и выйти из дома. Дом,  в котором живёт женщина-инвалид совершенно не адаптирован для маломобильного человека. Координаторы общественного движения «Комитет городского развития» взяли  проблему под собственный контроль

С этого портрета улыбается не голливудская актриса и не модель, а обычная мурманчанка Ольга Романенко. Только вот жизнь её не похожа на красивый фильм. Рядом с фотографией, сделанной в молодости, лежат лекарства, возвращающие к суровой действительности.

«Я без ноги с детства, с пяти лет, - рассказывает Ольга Романенко, мурманчанка. - Я тут сломала одну ногу, шейку бедра, поставили болт, потом. Сейчас я не могу ходить по квартире даже. А в ванну прыгать, ступенька такая, не помыться и толком в туалет не сходить».

Ольга Федоровна вспоминает, что раньше заползала в ванную комнату буквально на четвереньках, но с каждым годом делать это становится всё сложнее. Женщина-инвалид уже обращалась в различные инстанции, в соцподдержку, но получила не помощь, а письма. «У меня денег нет. Я умом понимаю, как это сделать всё, а проблема в деньгах, - говорит Ольга Романенко. - Сейчас можно хоть второй этаж надстроить или крыльцо, а у пенсионера на лекарства даже нет денег».

Несколько недель назад наш телеканал уже рассказывал о доме по адресу: г.Мурманск, ул. Сафонова, 47, в котором живёт Ольга Фёдоровна. Тогда общественники спасали жителей от шума круглосуточного ремонта на цокольном этаже. В этот же день Артём Кузьмин и Татьяна Ковалёва и узнали историю землячки.

«Сейчас, вновь придя сюда, мы уже понимаем, куда мы будем обращаться, с какими вопросами, с какими просьбами», - говорит Артём Кузьмин, координатор общественной организации «Комитет городского развития».

Артём Кузьмин и Татьяна Ковалёва, координаторы общественного движения, взяли ситуацию под личный контроль. Городской комитет развития намерен предпринять исчерпывающие меры для решения проблемы инвалида.

«Это серьёзная  проблема. Все мы говорим, что поддерживаем маломобильные группы граждан, а по факту получается, что это не совсем так,  - констатирует Артём Кузьмин, координатор общественной организации «Комитет городского развития». - Давайте смотреть правде в глаза,  начнём что-то делать, а не просто разговаривать об этом».

Несмотря на то, что мурманчанка живёт на первом этаже, но Ольга Фёдоровна уже три года не выходила из своей квартиры, спуститься во двор она не может, так как  в здании бывшего общежития нет пандуса.

«Проблемы внутри квартиры,  - рассказывает Татьяна Ковалёва, координатор общественной организации «Комитет городского развития». – Я и Артём Сергеевич решаем, что здесь необходимо сделать пандус, мы будем добиваться этого, будем теребить управляющую компанию».

Ольга Романенко старается не отчаиваться, выращивает цветы на подоконнике и надеется, что ей помогут.

Телеканал «Арктик-ТВ» будет следить за историей Ольги Романенко. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаВ России 26% детей живут в семьях с доходами ниже прожиточного минимума
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЗачем подружился кандидат в губернаторы с лжежурналистом?
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Михаил Зуб
08.08.19 06:15
Уважаемая редакция Арктик ТВ: 1.Наверное по техническим причинам,указанна не та ссылка по ст.25.1.НК,поэтому что бы Вам осознать,что она не просто действует,но ведеться борьба с Минфином,Минэкономразв
Комментарий к новости:Зачем подружился кандидат в губернаторы с лжежурналистом?
Михаил Зуб
07.08.19 22:51
Уважаемый господин журналист.По сути Вашей статьи: 1.Мы благодарны подобной реакции. 2.По части ст.25.1.НК,просмотрите https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.fishnet.ru %2Fnews%2Fnovosti_otra
Комментарий к новости:Зачем подружился кандидат в губернаторы с лжежурналистом?
Рыбачок
07.08.19 22:29
Кандидатов надо знать по их говору! Пустота в головах, пурга на языках!
Комментарий к новости:Зачем подружился кандидат в губернаторы с лжежурналистом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ магазинах региона отмечается снижение цен на картофель, яблоки и сахарный песок-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 4 копейки, евро - на 15 копеек-PRO Энергетику80 процентов всех ремонтных работ в филиале «Колэнерго» выполняется хозспособом-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 9 августа-PRO Нефть и газПроект СПГ терминала «НОВАТЭКа» в бухте Ура Мурманской области включён в схему территориального планирования-PRO ЗаконыПенсионные страдания: при Минэкономразвития создана и уже провела первое заседание профильная экспертная группа по НПФ
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.07.19: Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что принято решение о создании рабочей группы с участием экспертов по вопросам использования телефонов в школах. А как вы считаете, нужны ли мобильные телефоны учащимся?Проголосовало: 299 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика