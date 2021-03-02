Общественники, представители правительства и члены ОНФ обсудили развитие программы «Доступная среда» в Мурманской области

Недавно общественники вернулись из Татарстана. Там они смотрели, как устроена жизнь и адаптация инвалидов в обществе этой страны.

Программа «Доступная среда» в Мурманской области работает неплохо, уверен председатель клуба молодых инвалидов «Валентина-плюс» Артём Ермоленко. Но сделать всё равно предстоит ещё очень многое. Ведь просто построить пандусы и лифты для инвалидов в госучреждениях, кинотеатрах и кафе - недостаточно. Людям до этих учреждений необходимо ещё как-то добраться.

Артём Ермоленко, председатель клуба молодых инвалидов «Валентина-плюс»: «Даже, если средства выделяются на социально-значимые объекты, учреждения, а должным образом не будет условий на улице, чтобы он мог выйти из четырёх стен, то многое напрасно. К сожалению, здесь и проблемы многоквартирных домов, которые, к сожалению, очень сложно адаптировать для людей с инвалидностью. Это тоже проблема».

Создание доступной среды - не вся работа правительства и муниципалитетов по созданию комфортных условий для жизни инвалидов. Есть категории людей, которым сначала необходимо в обществе адаптироваться. В этом плане помогают введённые недавно системы тренировочных квартир и сопровождаемого проживания.

Светлана Виденеева, первый заместитель министра труда и социального развития Мурманской области: «Здесь развивается направление и в учреждениях общего типа и психоневрологического профиля. Это особая категория людей, которая требует особенного к себе внимания и подхода».

Недавно общественники вернулись из Татарстана и привезли с собой новые идеи о том, как можно улучшить жизнь инвалидов в Мурманской области.

Объединённые усилия общественников и правительства помогут улучшить жизнь инвалидов в Заполярье, уверены участники встречи. Благодаря сотрудничеству, будет проще найти новые решения по адаптации людей с ограниченными возможностями в социуме.