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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.08.19 19:30

Общественное движение «Городской комитет развития» помогает решать сложные проблемы ЖКХ

Жители мурманского дома № 18 на улице Нахимова встретились с директором своей управляющей компании. На встрече обсудили возможные пути решения  проблемы с горячей водой, которая возникла в здании несколько лет назад. Организовали встречу нового руководителя компании «Севжилсервис» и собственников квартир представители общественного движения «Городской комитет развития».

Мы уже рассказывали о ситуации, возникшей в доме № 18 на улице Нахимова. Ещё 5 лет назад в здании пропала горячая вода. Как выяснилось - сломался бойлер. Впрочем, вскоре людям оборудование предоставили, но до адресата оно так и не дошло. К ситуации подключились жители соседнего 16-го дома, у них к тому времени произошла аналогичная поломка, они также оказались без горячей воды. В результате судебной тяжбы между соседями бойлер достался жителям 16-го дома.

С тех пор ситуация так и не сдвинулась с места. В дело вмешался Городской комитет развития.

«На прошлой неделе жильцы по улице Нахимова, 18 обратились в нашу общественную организацию «Городской комитет развития» с проблемой о том, что у людей отсутствует горячая вода на протяжении пяти лет, - говорит Артём Кузьмин, координатор общественного движения «Городской комитет развития». - Люди не смогли собраться самостоятельно, собрать кворум, поэтому мы взяли инициативу в свои руки, поехали в управляющую компанию, поговорили с директором, пригласили его на собрание собственников жилья и собрали собственников МКД. Как вы видите, людей пришло очень много, собрали кворум и представитель управляющей компании ответил на все вопросы жильцов».

Встреча вышла непростой. У жителей, что называется, накипело. А потому вопросов к главе управляющей компании было много. Были высказаны претензии о вони из подвалов, отсутствии ремонта в подъездах и по текущаей кровле: 

- Вопрос в том, что там реально уже лес растёт. Мало того, что лес растёт, да, и соответственно, заливает квартиры. Постоянно, каждую осень!

Главное, конечно же, вернуть дому горячую воду. Сейчас почти у всех жителей в квартирах индивидуальные водонагреватели. Однако такой нагрузки не выдерживает уже электропроводка здания. Вариантов выхода из ситуации несколько. О них рассказал пришедший на встречу с квартировладельцами директор управляющей компании «Севжилсервис».

«Замена бойлера может производиться двумя путями. Либо в рамках программы капремонта, либо жители решением общего собрания должны скинуться и поставить бойлер себе сами, - рассказал Семён Ситник, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис». - Как гласит Жилищный кодекс, всё бремя ответственности за общедомовое имущество лежит на собственниках. Управляющая компания всего лишь помощник».

За те деньги, которые сейчас платит дом управляющей компании, решить данный вопрос невозможно. Бойлер стоит гораздо больше. А в программе капремонта обновление дома запланировано  лишь на 2021 год. Временное решение - перевести здание на открытую систему водоснабжения.

«Сейчас будет рассмотрен вопрос, чтобы до начала работ по программе капитального ремонта МКД,  обеспечить временный переход данного дома на открытую систему водоснабжения, - поясняет Семён Ситник, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис». - Если это технически будет возможно, мы попытаемся сделать всё от нас зависящее».

Чтобы решить остальные проблемы, сообщил директор «Севжилсервиса», необходимо поднять тариф на содержание и ремонт здания. И жильцы с данным предложением согласились. Правда, взамен потребовали чёткий график с прописанными в нём сроками работ по дому.

«Это экономически выгодно, конечно. Мы действительно сейчас обслуживаемся по низким тарифам, - говорит Оксана Симонова, жительница дома № 18 по улице Нахимова. - Любая управляющая компания, которая хотела бы нас обслуживать, то же самое говорит нам. Мы это понимаем. Действительно, чтобы сейчас какие-то работы делать, надо повысить тариф. Никто не говорит, что в несколько раз. Но, тем не менее, повышать надо».

Через некоторое время директор «Севжилсервиса» вновь встретится с инициативной группой жильцов. Людям расскажут о результатах осмотра здания, а также о том, получится ли перевести его на открытую систему водоснабжения. А чтобы встреча состоялась, а управляющая компания свою роль выполнила до конца, за этим проследят представители общественного движения «Городской комитет развития».

«Мы будем контролировать этот процесс, потому что это по нашей инициативе жильцы собрались сегодня, - говорит  Татьяна Ковалёва, координатор общественного движения «Городской комитет развития». - Они обращались лично ко мне. Через неделю мы сами встретимся с управляющим и Оксаной Игоревной, старшей дома, будем смотреть, какие задачи выполнены, что будет с горячей водой».

В этом доме на улице Нахимова жильцы и управляющая компания компромисс нашли. Но сколько ещё таких многоэтажек в городе. Телекомпания «Арктик-ТВ» продолжит следить за развитием ситуации.

Уже через неделю жильцы снова встретятся с главой управляющей компании для того, чтобы предметно поговорить о том, какие перемены ждут дом в ближайшем будущем.

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