Общественность в оба глаза следит за ремонтом дорог

Ремонт городских дорог в самом разгаре. У специалистов есть ещё половина лета, чтобы привести автомагистрали города в порядок. Пешеходы и автолюбители Мурманска вносят свои предложения и замечания относительно работы дорожников.

Работа на участке проезжей части по улице Маклакова продолжается. Асфальтовое покрытие в дождливую погоду не укладывают, поэтому специалисты решили уделить внимание бетонированию и установке бортового камня вдоль автомагистралей. Представители общественных организации смогли оценить то, что уже успели сделать дорожники и задать интересующие их вопросы.

«Помимо нас – заказчиков ведётся и общественный контроль, - отмечает Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Горожане делают большую работу, указывая нам на недостатки при работах. Мы реагируем быстро, работать стало гораздо легче».

Главные магистрали столицы Заполярья заметно меняются. По программе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году будут отремонтированы 57 объектов. Качество дорожного покрытия в первую очередь отражается на работе общественного транспорта. Сейчас на стадии ремонта у каждого водителя автобуса и троллейбуса есть возможность сообщить о недостатках. Такой контроль мотивирует подрядчиков выполнять работу так, чтобы не пришлось переделывать.

«Сотрудники АО «Электротранспорт» просят всех неравнодушных жителей города присоединится к акции «Каждый специалист и водитель-контролёр качества ремонта дорог» и внести свои замечания и пожелания, написав личное сообщение администраторам группы «ВКонтакте» «Новости Электротранспорт», - призывает земляков Владимир Буряк, заместитель генерального директора АО «Электротранспорт».