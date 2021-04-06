Общественные советы осваивают новые формы общения

Тема общественного контроля над муниципалитетами и органами исполнительной власти стала главной на заседании Ассоциация общественных советов города Мурманска. Многие участники присоединились к обсуждению по видеоконференцсвязи.

Наталья Рашева, председатель Общественной палаты г. Мурманска: «Работа общественного совета переходит на новые рельсы. Мы внедряем те формы, которые, может быть ещё года полтора назад, мы о них даже не думали, а сегодня, удовлетворяя потребностям времени, мы переходим на дистанционную форму. Сегодня многие общественные советы подключатся к нам в системе «ZOOM» и, принимая участие, задавая нам вопросы, и соответственно воспринимая эту информацию, которую мы будем докладывать, они с нами могут полноценно общаться».

Ассоциация существует всего два года, но, не смотря на «молодость», её представители прикладывают много усилий для координирования действий между жителями города и различными государственными ведомствами.