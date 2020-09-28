Общественным культурным пространствам - современный и удобный формат

На оперативном совещании в областном правительстве подвели частичные итоги по переформатированию общественных культурных пространств под современный и удобный формат. Это касается библиотек, домов культуры и виртуальных концертных залов.

До конца 2020 году в Мурманске, Мончегорске, Апатитах и селе Ловозеро откроют модельные библиотеки. На эти средства бюджетов разного уровня выделено 47 миллионов рублей. А на базе «Научной библиотеки» создадут пространство «Библиолофт». Где северяне смогут не только читать книги, но и взаимодействовать в рамках различных творческих направлений и мероприятий. Время работы учреждения будет продлено до полуночи. Также в этом году откроют три виртуальных концертных зала в Мурманской области. Но их запуск станет возможен только после снятия действующих ограничений из-за коронавирусной инфекции. Планы на обновления культурных общественных пространств в Заполярье масштабные и этим годом не ограничиваются.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «На следующий год у нас уже готовы 10 проектов для реализации модельных библиотек на базе муниципальных. Кроме того, у нас новый интересный проект начинается – арт-резиденция. Его суть заключается в том, что берутся общественные пространства на территории муниципальных образований и преобразовываются в современный формат. И мы приглашаем резидентов – знаменитых художников, писателей - людей творческих, которые готовы реализовать на нашей территории свои проекты».