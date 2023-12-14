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Общественный совет при администрации ЗАТО Александровск подводит итоги работы
В ЗАТО Александровск в этом году был переизбран Общественный совет при администрации муниципалитета, что не помешало актуальному составу активно включиться в общественную жизнь большого ЗАТО и региона.
Благодаря инициативе вновь избранного совета в сентябре на фасаде спортивного Центра «Самсон» города Снежногорска появилась мемориальная доска Александру Кузину – тренеру и основателю клуба.
Отличает членов организации и активное участие в заседаниях президиума Общественных советов Мурманской области. В таком составе орган из большого ЗАТО работает всего полгода, но промежуточные итоги можно подвести уже сейчас.
Дарья Куликова, заместитель председателя Общественного совета при администрации ЗАТО Александровск: «Очень знакомым событием было наше участие во Всероссийской программе «Честный знак», благодаря которой можно проверить контрафактность товара. Благодаря нашим предложениям теперь можно проверить белорусских производителей».
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