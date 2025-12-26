Общественный совет при УФСИН России по Мурманской области подвёл итоги работы за год

В членах совета состоит и наша коллега Кристина Харатова, которая побывала на собрании и расскажет обо всем подробно в сюжете.

С 2003 года региональный Общественный совет при УФСИН помогает решать задачи, стоящие перед уголовно-исполнительной системой по защите прав и законных интересов сотрудников и ветеранов УИС, а также осуждённых, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. В этом году много внимания было уделено работе по системе пробации.

Юрий Мананков, председатель Общественного совета при УФСИН России по Мурманской области: «Самое ценное в этом году - мы получили обратную связь. Нам удалось пообщаться с людьми, которые осуждены не с лишением свободы. Они рассказали, как они жили до того, как они настороженно и предвзято относились к этой системе, какой эффект даёт эта система».

Одним из многочисленных проектов пробации стала авторская программа «Я родитель. Перезагрузка». Её создали сотрудники Социального центра - «SOS Мурманск» для родителей, отбывающих наказание в колонии-поселении 24.

Наталья Курдвановская, директор Социального центра - «SOS Мурманск»: «Самое главное, что те родители, которые отбывают наказание, повышают уровень родительской компетенции таким образом, что когда выходят из мест лишения свободы, то свою программу специализации выстраивают в отношениях со своими детьми, с которыми были разлучены в определенный период времени».

Конечно, в течение года оказывали и помощь участникам СВО. Так, член общественного Совета и руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области Максим Сахневич поделился результатами деятельности движения.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области: «Собрано гуманитарной помощи на сумму свыше 6 млн рублей. Передано 2 мотоцикла, 10 машин. В этом году осуществили «фронтовики» нашего региона два выезда».

А телеканал «Арктик-ТВ» традиционно снимал сюжеты и рассказывал обо всех направлениях работы сотрудников УФСИН, жизни осужденных в стенах мест лишения свободы и том, как им потом помогают вернуться к обычной жизни. Эта работа будет продолжена и в новом году.